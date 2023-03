El contundente colapso por la huelga en los juzgados asturianos, que ha paralizado miles de juicios y demandas e inmovilizado millones de euros

Las cifras del atasco generado por la huelga de Letrados de la Administración de Justicia marean. Según los secretarios judiciales, que llevan ya 51 días en huelga, hay más de 4.500 actos y juicios procesales suspendidos en Asturias –329.300 en todo el país–, a los que hay que sumar unas 5.400 demandas sin tramitar –392.000 en el conjunto de España, solo 38.400 en Madrid– y más de 5.200 diligencias sin practicar por órganos judiciales y Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos. También han dejado de celebrarse numerosas subastas, donde es prescriptiva la presencia de un Letrado Judicial. Además, se acumulan 10.700 escritos sin tramitar y el dinero inmovilizado en las cuentas judiciales de la región asciende a 3,5 millones de euros (1.184 en todo el país). Se trata, en este último caso, de dinero relativo a indemnizaciones, multas, sanciones u otros conceptos depositado por la gente pero cuyo desembolso depende de la tramitación de los letrados de justicia.

"El colapso va siendo mayor cada día. No solo ya las suspensiones de los juicios y actos procesales, sino el gigantesco atasco de demandas y escritos que no se están iniciando ni tramitando. Como está casi todo parado, ya no estamos haciendo señalamientos, salvo asuntos urgentes o que entren en los servicios mínimos. Hasta que la huelga no finalice, en la mayoría de los juzgados ya no hay señalamientos nuevos", aseguró Estrella Hormazábal, del Colegio Nacional de Letrados Judiciales.

Las cifras de participación siguen casi inamovibles en Asturias, con 56 secretarios en huelga este miércoles, un 59,58 por ciento de los 106 convocados. "Muchos días se supera esa cifra. Y en Gijón es donde más compañeros la secundan", añadió Hormazábal.

Ausencia de diálogo

Desde el jueves, día en que tuvo lugar la manifestación de 2.000 letrados ante el Ministerio de Justicia en Madrid, "no hemos tenido ninguna noticia del equipo ministerial, a pesar del ‘diálogo honesto’ que en varias ocasiones ha dicho la Ministra Pilar Llop que iba a realizarse", añadió Hormazábal, Letrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Oviedo.

En esta guerra de nervios, los secretarios han advertido de que la huelga podría afectar incluso a la constitución de las juntas electorales, para la que queda dos semanas. Los Letrados insisten que su presencia es ineludible en las mismas, ya que dan fe de que el proceso se desarrolla conforme a la ley.

El Consejo General de la Abogacía Española emitió este martes un comunicado en el que solicita que se intensifique al máximo el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo de forma inmediata que permita reactivar la actividad ordinaria de los Juzgados y Tribunales.

El Comité de Huelga reitera que no ha pedido cantidades desorbitada, ni se mantiene en posiciones maximalistas. "Únicamente reclamamos que se cumpla lo que ya estaba acordado. Manifestamos una vez más a la opinión pública nuestra voluntad sincera de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Pero si el Ministerio de Justicia no quiere convocarnos a la negociación es imposible que el conflicto pueda resolverse", indica el comité, que ha convocado una protesta ante la sede del PSOE en Ferraz para este sábado.