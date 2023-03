La Asociación de Usuarios de la Sanidad del Principado de Asturias (Asencro), celebra mañana a las 19.00 horas un debate con las propuestas electorales de los partidos políticos asturianos para los próximos comicios. Susana Pérez-Alonso, fundadora y presidenta honorífica de Asencro, alerta del riesgo de deterioro y desaparición que padece la sanidad pública.

–¿Qué reclaman los pacientes a la Sanidad pública asturiana?

–Calidad, buena gestión y transparencia. La calidad está bajando, no hay buena gestión, se nombra a amigos, no a profesionales y falta transparencia. Los Comités de Bioética, por ejemplo, dan vergüenza. Los componen políticos y personal sanitario. Eso no sucede en ningún lugar de Europa. Hablan sin parar de polos biosanitarios y me recuerda a los polos de desarrollo de otras épocas. El sistema debe cambiarse de arriba abajo o se hunde. O pensamos en sanidad pública con criterios de empresa privada o desaparece. Los criterios de gestión no significan privatizar.

–¿Dónde se encuentran ahora las debilidades del sistema?

–Asturias tiene una población envejecida, enferma crónica y eso nos debilita. La gestión es política, no profesional y eso nos hace vulnerables. Política es ocuparse de los ciudadanos, no nombrar a puros aficionados en función de matrimonio, amistad o afiliación. Política y gestión es tomar decisiones. ¿Qué motivo existe para que cuando vamos a recibir un servicio sanitario no se nos dé una factura? Miedo a perder votos, y eso no es servir a los ciudadanos, que deben saber cuánto cuesta cada acto sanitario. Lo que parece gratis no se valora. Tenemos una de las mejores redes sanitarias de Europa y un sistema caótico que caerá en beneficio de los fondos de inversión sanitarios. Lo que una dictadura puso en marcha es curioso que lo derribe una democracia.

–¿Qué labor desarrolla Asencro y con que objetivos?

–Desde hace 40 años trabajamos defendiendo la sanidad pública. Hemos fracasado, yo he fracasado totalmente. Pensamos que en Asturias la sociedad civil que lucharía por la Sanidad Pública. La gente no defiende sus derechos, se hacen seguros privados. En los Consejos de Salud. No habla nadie. Si llamamos a la Junta General, la mayoría dicen no saber quién somos. Es extraño cuando tenemos cedidos aparatos en todos los hospitales públicos por importe de un millón de euros. No cobramos cuotas y seguimos al pie del cañón. Sobrevivir es el único objetivo.

–¿Es importante celebrar debates como el que tendrá lugar mañana a las 19.00 horas en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA?

–Es un acto de romanticismo por nuestra parte. No servirá de nada. Sirve a los partidos que acuden, todos salvo uno han confirmado asistencia, tienen un lugar más para exponer sus ideas. Sirve para que los políticos presentes tengan que aguantar cinco minutos de lo que les digamos el que no va o se "porte mal" perderá votos.