La furgo se detuvo en Oviñana

Estaba escrito que Arantxa Martín de Matías y Álvaro García Cerdeiras iban a encontrar su pueblo en Asturias aquel día en que la furgoneta camperizada con la que viajaban por el Norte se estropeó definitivamente al pasar por la región, tierra que él ya conocía desde niño, cuando empezó a venir con sus padres a la zona occidental. Es madrileño y vecino de Pinto. Ella, de Plasencia. Se conocieron trabajando en Getafe, en un almacén de logística de una conocida tienda de deportes en España. Sin embargo, tanto el uno como la otra, además de amor, compartían otro deseo común: dejar atrás la ciudad y vivir en una zona rural, eligiendo para ello Asturias.

"Yo estudié Psicología y siempre quise trabajar con perros y personas. Aquí me apunté a un curso en Integra con Juan Luis Pellitero, especialista en intervenciones asistidas con perro. En la actualidad colaboro con él, pero también me he hecho autónoma tras preparar a fondo a mi perrina ‘Lola’. Además de seguir colaborando con Integra, también trabajo de forma independiente en colegios y centros de mayores. Mi empresa se llama Vínculos. Ya estuve en un cole de Educación Especial en Tapia de Casariego y también en una residencia de mayores en Navia. Estoy pendiente de presentar mi idea al centro de día de Cudillero. También imparto algún curso de adiestramiento y la gente ya me conoce por aquí", explica esta emprendedora que, además, conoce a fondo el tema de la hostelería porque procede de familia del ramo, pues su madre es cocinera profesional y asesoró a la pareja a la hora de poner en marcha en Oviñana su "food truck" L’Antoxu.

Ambos, que se fueron de Madrid dejando atrás dos contratos indefinidos buscando vivir en el medio rural, nunca han parado de trabajar durante el tiempo que han estado ya asentados en la región. Álvaro, que entre otros trabajos se formó como camarero siendo muy joven en un restaurante en Lavapiés, es un hombre que se ha diversificado a nivel laboral haciendo prácticamente un poco de todo: hoteles, restaurantes, almacén de un supermercado, recogiendo manzanas, pintando casas e incluso de jardinero.

"Donde se me llamase para trabajar, allá iba. Me compré hasta una desbrozadora. No podemos estar más contentos con nuestros vecinos. Aquí, la verdad, cuando ven que necesitas trabajo, siempre cuentan contigo. Cuando ven que trabajas bien, que cumples, te tienen presente", explica.

Ambos están muy ilusionados con su recién inaugurada furgoneta para servir comidas y bebidas: "Empezamos con mucha ilusión y muchas ganas". Teniendo en cuenta que en la zona hay locales con buena cocina tradicional, ellos ofertan otra donde mezclan tradición y modernidad. "Nuestra opción es un poco distinta, desde las ensaladas, muy distintas, a un salteado de verduras con ‘noodles’ y salsa de soja, pasando por un ‘risotto’ de gambón y carne de ibérico, unas brochetinas al adobo extremeño, el brioche de carne mechadina o la hamburguesa, por citar algunos de nuestros platos", reseñan.

Antes vivieron un año en Candamo, pero luego encontraron una casa en alquiler en Oviñana, donde llevan residiendo los últimos tres junto a sus perros y gatos. "Es una casina con prao, preciosa", dicen. Y añaden: "Se puede y se debería vivir en un pueblo, aquí se sobrevive mejor que en la ciudad y, además, tienes la cercanía de tus vecinos, todo el mundo te ayuda. Hacen comunidad y estamos encantados de formar parte de ella, nos consideramos unos farriegos más", señalan en referencia al gentilicio de Oviñana.

No tienen miedo a la cantidad de trabajo que se les viene encima, cerca ya la Semana Santa. "Sabemos que vamos a currar mucho, pero eso es algo que llevamos haciendo toda la vida, lo que pasa es que ahora somos nuestros propios jefes", apostillan.