Pieces furruñoses

El Binomio, el espacio arquitectónico concebido como monumento a la industria que inauguró el enlace a Trubia del primer tramo de la autovía a La Espina, siempre fue herrumbroso. Este elemento que pagaron los Fondos Mineros cobijó en su día una de esas inauguraciones de pieza de Scalextric (Latores-Trubia, 5,7 kilómetros) que conducían a las siguientes elecciones tijeretazo a tijeretazo de cinta inaugural. Esta fue el 31 de julio de 2003 y en este volumen artístico que, tratando de industria, evoca una iglesia de los años 60 del tamaño de una marquesina amplia (quizá marquesona) dio caluroso cobijo a Francisco Álvarez-Cascos Fernández, ministro de Fomento; Gabino de Lorenzo Ferrera, alcalde de Oviedo; José Folgado Blanco, secretario de Estado de la Energía, María Mercedes Fernández González, llamada "Cherines", delegada del Gobierno en Asturias; José Ángel Fernández Villa, en las cuencas "Josiangel", en Oviedo "Cagunmimanto", secretario general del SOMA-UGT, y Salvador Fernández, Salva, miembro de la dirección de la Federación Minero Metalúrgica de CC OO.

La herrumbre, el furruñu, afecta a todos cuando hay 20 años de distancia, que no es que no sean nada, es que son la de dios, pero también está la forma de vivirlos. Algunos de los de entonces ya no están (Folgado murió por coronavirus en 2020, a los 75 años) y otros ya no están donde solían: José Ángel Fernández Villa fue expulsado en 2014 del PSOE y del SOMA, el sindicato que lideró durante 35 años; Francisco Álvarez-Cascos dejó el PP, que ayudó a refundar, y Foro Asturias Ciudadanos, que fundó y con el que mantiene relaciones judiciales, y dejó la política para dedicar su alma sensible al arte.

El binomio es un conjunto de dos personas o cosas tomadas como unidad o como elementos en equilibrio o dependientes uno de otro y, en cierta medida, había binomios de pares dispares y ya entonces se mosqueó la Federación Socialista Asturiana del binomio Cascos–Villa, aunque, en el fondo, fuera por los mineros y los fondos mineros. Entonces estaban en las cumbres y ahora en los fondos.

Y el Binomio ahí sigue, veinte años después, olvidado, escondido, pudriéndose en la nada. Ni como obra de arte sirve ya, aunque otros al arte hayan sacado partido con mucho arte. Un monumento al despilfarro y la inutilidad, un punto sucio para acumular basura. Ay, los sinuosos caminos de Latores y delatores del destino.