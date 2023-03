Los ribereños "velan cañas" por la vuelta de la pesca de salmón sin muerte, desde el día 19

Los aficionados a la pesca del salmón en Asturias velan armas. Este domingo 19 de marzo se abre la temporada de pesca sin muerte en los ríos de la región y muchos ya tienen ganas de echar la caña pese a que esta modalidad –de captura y suelta– no goza de mucha aceptación en el Principado. No obstante, es cierto que cada año gana más seguidores.

Guste o no, todos los ribereños llevan ya semanas mirando al río y, según explica Enrique Berrocal, presidente de la asociación de pescadores "Las Mestas del Narcea", está estupendo. Al menos, el Narcea, una de las grandes y principales cuencas salmoneras de Asturias. "Las condiciones son espectaculares de agua y baja alegre, bastante alegre. Pero para empezar a pescar está precioso. Hay que tener en cuenta que estamos a mediados de marzo y lo normal es que haya agua. Para este domingo estará muy bien, salvo que llueva fuerte y se desmadre, algo improbable", describe Berrocal. Y para el 2 de abril, fecha de apertura de la pesca con muerte y día del ansiado campanu –el primer salmón que se captura en la temporada– "dependerá de lo mismo, de si llueve o no mucho, pero de momento va bien", aclara.

Será en torno al Narcea donde se vean la mayoría de ribereños este domingo. No así en la cuenca del Sella, donde la modalidad sin muerte no goza de mucho apoyo. "Lo de este domingo es una comedia y un paripé. No verás a nadie por el río. Aparte, es injusto que se abra antes la de sin muerte, ¿por qué?", advierte y critica un pescador veterano del Sella, donde todos los cotos están prácticamente cogidos para el 2 de abril, con la campaña tradicional.

En lo que respecta al Cares-Deva, la cuenca más oriental de Asturias, compartida y colindante en algún tramo fluvial con la vecina comunidad de Cantabria, las expectativas de cara al comienzo de la modalidad sin muerte son iguales que en el Sella, más bien pocas. De momento, sólo el coto Rubena ha sido elegido en pesca sin muerte, exactamente para el 13 de junio, festividad de San Antonio.

La modalidad sin muerte volverá a estar vigente entre el 16 y 31 de julio, cuando se cierre definitivamente la temporada de pesca en aguas continentales asturianas que este año se prevé polémica por los cambios en la normativa, más restrictiva y tendente a limitar las capturas para proteger la especie. De hecho, se estrena el citado cupo en el Narcea; 240 salmones como límite.

En el Sella se han visto pocos de momento. "Es muy difícil ver un salmón ahora, por el deshielo", matizan en Cangas de Onís. En el Narcea, Enrique Berrocal no quiere hablar de expectativas para la nueva temporada y sí de deseos: "Espero que el Narcea dé muchos salmones. Lo de las capturas será más difícil debido al cupo que aplican este año. Pero deseo que todos los ríos tengan una temporada con mucho salmón porque será bueno para el futuro de la pesca".

Trucha

En el Oriente hay más expectación entre los aficionados a la pesca de la trucha, la cual arranca igualmente este domingo en algunos ríos pequeños (no salmoneros ni de montaña), hasta el 15 de agosto. En aguas salmoneras la pesca de trucha utilizando de cebo el piscardo muerto se abre el 2 de abril y con resto de cebos el 21 de mayo y se cierra el 15 de agosto.