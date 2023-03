El frente común de Asturias y Galicia ante la UE para lograr ayudas a "zonas escasamente pobladas"

Asturias y Galicia han acordado este mediodía dirigirse al Gobierno de España para que pida a la Unión Europea la modificación de los criterios para poder optar a las ayudas a "zonas escasamente pobladas", que en la actualidad son "muy restrictivos". Esta reivindicación será la principal novedad de la declaración institucional que saldrá de la "cumbre" que ambos gobiernos autonómicos mantienen esta mañana en Taramundi, encabezados por los presidentes Adrián Barbón y Alfonso Rueda. El Principado, además, ha manifestado su interés por trasladar a Oviedo el "plan Retorna", que ha permitido en el último año ganar 28.000 habitantes, descendientes de emigrantes y con nacionalidad de España, y convertirse en una herramienta para hacer frente al acusado desequilibrio vegetativo entre muertes y nacimientos.

El objetivo de la cumbre interautonómica era aunar posturas ante el Reto Demográfico y el principal acuerdo pretende que tanto las provincias gallegos más afectadas por el declive de población, como Lugo y Orense, y zonas de Asturias puedan optar a las ayudas y medidas de estímulo que la Unión Europea reserva a los territorios "escasamente poblados". Las rigidez de los criterios actuales que exige Bruselas provoca que solo tres provincias españolas, Teruel, Cuenca y Soria, tengan esta consideración y se beneficien de las compensaciones y medidas, que van desde ayudas directas a beneficios fiscales. "Vamos a trasladar este acuerdo al Gobierno de España, para que la UE modifique estos criterios y empiece a valorar situaciones como el sobre envejecimiento y la dispersión poblacional", ha avanzado Adrián Barbón. "Primero tenemos que convencer al Gobierno de España porque es el interlocutor, al margen de que podamos tener contactos con comisarios europeos o en el Comité de las Regiones", ha añadido el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Barbón ha valorado de "productiva" la reunión con su homólogo gallego, en la que se ha acordado que estas cumbres bilaterales entre el Gobierno del Principado y la Xunta tengan un carácter anual y rotatorio, de tal forma que la próxima tendrá lugar en Galicia dentro de un año, aproximadamente. Barbón ha manifestado el interés en conocer el "Plan Retorna" de la comunidad vecina, que consiste en un paquete de medidas para lograr la vuelta de emigrantes o descendientes, con nacionalidad española, como una herramienta más para contrarrestar la baja natalidad. "Es algo que nos gustaría poder desarrollar en los próximos años, aprendiendo de la experiencia gallega", ha comentado el presidente asturiano. El "Plan Retorna " ha captado, hasta el 31 de diciembre pasado, 28.000 habitantes, que ha permitido contrarrestar un crecimiento vegetativo negativo de 13.000 habitantes y ganar, por tanto, 15.000 residentes, en su primera edición. Rueda explicó que este plan ofrece desde "asesoramiento previo en los países de origen sobre la situación laboral que se encontraran en España y de emprendimiento hasta ayudas a la vivienda en los primeros meses del regreso o medidas que faciliten la escolarización, si tienen hijos", ha detallado el presidente gallego.

El “Plan Retorna” también se complementa, abundó Rueda, con un programa dirigido a sus universitarios que estudian fuera, para que puedan realizar los máster en la Galicia “con becas de formación en las universidades públicas de Galicia”.

La declaración institucional, que pondrá colofón a la cumbre de Taramundi con el lema ‘Avanzar xuntos/juntos”, también recogerá la creación de “un equipo permanente de trabajo para intercambiar experiencias relacionadas con el Reto Demográfico”. Aunque el objeto de esta “cumbre” bilateral ha sido abordar los problemas similares en materia de población, los ejecutivos de Adrián Barbón y Alfonso Rueda también han tratado otras cuestiones, como el impulso al corredor del Noroeste o la financiación autonómica, un “clásico” en este tipo de encuentros que, en el caso de Galicia y Asturias se remontan a los primeros años del autonomismo aunque la anterior en Taramundi se celebró en 1999, con Vicente Álvarez Areces y Manuel Fraga de presidentes, según ha recordado Barbón.

Reunión con la ministra Raquel Sánchez sobre el ramal Noroeste

El presidente del Principado y el de la Xunta, entre los que hay un “buen feeling”, han coincidido en la necesidad de pedir una entrevista a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para hablar del ramal del Noroeste. Alfonso Rueda celebró la reciente reunión con el País Vasco y Cantabria y también la mantenida con el resto de comunidades del Corredor Atlántico, pero destacó que “Galicia, Asturias y Castilla y León tenemos especificidades propias, el ramal del Noroeste ha estado mucho tiempo parado y por eso es conveniente una reunión con la Ministra”.

En materia de financiación autonómica, Rueda y Barbón mantienen las posturas de la Declaración de Santiago de 2021, en la que nueve comunidades autónomas acordaron pedir "un sistema justo" que garantice la sostenibilidad de los servicios básicos, la sanidad y la educación. Ante el retraso en la reforma del sistema de financiación, que ha vuelto a quedar aparcado, Rueda dijo que es preferible abordar la revisión antes de apostar "por una financiación puente", mientras que Barbón reiteró que si sale reelegido tras el 28-M "será la primera demanda que plantee al Gobierno central". Rueda indicó, no obstante, que los problemas en la sanidad pública van más allá del dinero. "El problema es de falta de recursos humanos, no hay médicos, y esa es una situación general, en todo el país. Aunque a veces se quiera hacer ver que es un problema de gestión, no es así", ha recalcado el presidente de la Xunta. Un mensaje que agradeció Barbón: "Como bien dice Rueda, no hay médicos de familia. Al que se ponga a tiro, lo contrato", ha afirmado el presidente asturiano, quien hizo hincapié en que la situación podrá mejora "a partir de 2024, ya que Luisa Carcedo en su etapa de ministra amplió hasta en un 40% las plazas de MIR. Pero un médico no se fabrica en un día".

La denominación de la Ría del Eo, fuera de la agenda de la "cumbre"

La buena sintonía entre Adrián Barbón y Alfonso Rueda, que a su llegada a Taramundi fueron recibidos por el alcalde, César Villabrille, que les regaló sendas navajas dando pie a alguna broma, no se tradujo en un acercamiento de posturas sobre la denominación de la Ría del Eo, que la Xunta tiene recurrida ante el Ministerio de Transportes para reclamar que se denomine exclusivamente Ría de Ribadeo. "No hemos tratado este asunto, confirmaron ambos presidentes con sonrisas de por medio. Durante la cumbre un grupo de unas diez personas se concentró en Taramundi en protesta contra lo que consideran una implantación excesiva de eólicos en esta zona del Occidente asturiano.

Los presidentes de Asturias y Galicia, después de la reunión con sus respectivos equipos se desplazaron hasta el conjunto etnográfico Os Teixois, donde vieron el funcionamiento del mazo hidráulico y el molino de agua.