Las claves de la dimisión de la gerente de las residencias públicas del ERA: "Me voy porque quiero centrarme en la campaña de Avilés

Dimisión sonada en el equipo de Adrián Barbón cuando restan solamente dos meses y medio para las elecciones autonómicas. La gerente de las residencias públicas de mayores (ERA), Ana María Suárez Guerra, ha dejado el cargo pocos días después de la polémica generada por la alteración de las vacaciones del personal del organismo autónomo. Tras una instrucción que motivó una movilización de protesta –el pasado viernes– del personal del ERA de toda Asturias, el comité de empresa de este organismo interpreta su marcha como una victoria. Los representantes sindicales subrayaron ayer que la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, desautorizó a la gerente del ERA al mediar en el conflicto y terminar dándoles una razón que Ana Suárez les negaba.

Motivos personales. La versión que ayer mantuvo el Gobierno regional es que la decisión de Ana Suárez "responde a motivos personales que, por supuesto, respetamos". El Ejecutivo se manifestó de manera elogiosa: "Agradecemos intensamente su compromiso en el desempeño de su cargo a lo largo de estos años tan complejos", en alusión al periodo de pandemia de covid-19. El Gobierno concluye con un guiño afectuoso a la ya exgerente del ERA: "Ana seguirá aportando valor allí donde desarrolle su trayectoria". Si todo va según lo previsible, el futuro de Ana Suárez Guerra se desarrollará en el Ayuntamiento de Avilés, ya que figura en la candidatura del PSOE para las elecciones del 28 de mayo.

Influencia en el PSOE. Ana María Suárez Guerra (Oviedo, 1970) es una persona con una notable prominencia en la historia reciente del PSOE regional. Afiliada en la Agrupación Socialista de Avilés desde 1996, fue secretaria de Salud de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y mujer fuerte del partido hasta hace un año. Enfermera de profesión, fuentes muy bien informadas aseguran que, por decisión de Adrián Barbón, en 2019 era la señalada para dirigir la Consejería de Salud. Sin embargo, poco antes de la toma de posesión del Presidente, este cambió de opinión, movido por algunas presiones de fuerza mayor.

¿Influencia en nombramientos? Lo curioso del caso es que el finalmente elegido fue su marido, el cirujano Pablo Fernández Muñiz, hasta aquel momento director del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). A lo largo de esta legislatura, no han faltado quienes (incluso en el Consejo de Gobierno) han visto en algunos nombramientos del consejero de Salud la influencia de Ana Suárez.

Cercanía a Barbón. Ana Suárez y Pablo Fernández fueron involucrándose en política, y concretamente en el PSOE, de forma paralela y han llegado a formar parte del considerado "núcleo duro" de Barbón. "Son habituales en el homenaje anual a las víctimas del pozo Funeres [Laviana], donde suelen ir los más incondicionales", señalaba ayer un buen conocedor de los entresijos de la FSA. Otros compañeros indican que la presencia de Ana Suárez en la lista del PSOE avilesino bien puede deberse a un plan preconcebido de que adquiera rodaje en la política municipal de modo que, dentro de cuatro años, pueda incluso ser la candidata socialista a la Alcaldía.

El comité de empresa, muy crítico. Pero dejemos el futuro y volvamos al presente. Elena García, presidenta del comité de empresa del ERA, dio ayer su versión de lo sucedido: "La dimisión llega justamente cuando habíamos conseguido que echaran atrás en una instrucción de vacaciones que perjudicaba gravemente a todas las trabajadoras". Y añadió: "Desde el comité siempre hemos dicho que la gestión de esta gerente era nefasta; hemos conseguido que no pisotearan nuestro derecho a vacaciones y la dimisión de la gerente". La sensación de los representantes de los trabajadores es que "no había mucha relación entre la Consejera y la gerente del ERA". De hecho, añade Elena García, "la consejera no estaba informada de cosas que le comentábamos y fue la que intermedió para conseguir lo que queríamos".

Discrepancias con la Consejera. Entre tanto, fuentes del sindicato CSIF enfatizaron que "llevamos cuatro años de mala gestión económica y de personal, pero esta última semana se ha llevado la palma, ninguneando e intentando vulnerar un órgano colegiado como es el comité de empresa". Durante la negociación del pasado martes, indica CSIF, "vimos dos posturas contrarias: una Consejera negociadora y con intención de llegar a la solución del conflicto y una gerente que no pretendía ceder ante nada".

Relaciones tensas. Valoraciones aparte, lo cierto es que las relaciones internas en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar fueron tensándose los últimos tiempos. Algunas complicaciones anteriores en la gestión del ERA, como la anulación del servicio de transporte de algunos centros de día, fueron vistas como problemas que había que resolver de manera urgente mientras que desde la gerencia de los geriátricos se tomaban las cosas con más calma. También en ese caso tuvo que ser directamente la consejera Melania Álvarez la que asumiese la resolución –al menos aparente– del conflicto.