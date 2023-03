Los negocios de baja incidencia ambiental podrán abrir en breve en Asturias sin declaración de impacto

La principal novedad y el mayor avance de esta nueva legislación autonómica, a juicio de expertos en derecho administrativo como el jurista Javier Junceda, que compareció en la comisión sobre esta ley en la Junta General, radica en la incorporación de la declaración responsable para agilizar la tramitación necesaria para la apertura de actividades de menor incidencia ambiental. Hasta medio millar de negocios podrán abrir en toda la región sin necesidad de esperar al permiso ambiental previo, que hasta ahora era preceptivo para poder iniciar una actividad. Por ejemplo un local de hostelería o un taller mecánico, que no incluya cabina de pintura, podrán acogerse a esta nueva vía exprés para arrancar con su negocio. También serán potenciales beneficiarios los titulares de las explotaciones ganaderas ubicadas dentro de núcleos de población que necesiten regularizar su situación, ya que en un plazo máximo de seis meses dispondrán de un procedimiento para su adaptación al nuevo régimen de intervención ambiental.

La consejería de Administración Pública y Medio Ambiente, que dirige Juan Cofiño, ya está diseñando los procedimientos administrativos para la aplicación de la nueva ley y también las herramientas como, por ejemplo, los formularios electrónicos y las guías que sirvan de apoyo a la tramitación tanto para los ayuntamientos como para los titulares e interesados en iniciar una actividad. Asimismo, el Principado ya prepara un nomenclator que identifique cada tipo de actividad con el procedimiento de tramitación que le corresponde así como un documento con las preguntas frecuentes o dudas que pueda suscitar la nueva ley ambiental.

Todas las cuestiones de la nueva normativa que requieran un desarrollo reglamentario específico no entrarán en vigor de forma inmediata. Es el caso, por ejemplo, de la definición del modelo de cooperación con las Cámaras de Comercio para que estas puedan intervenir en los procedimientos de control ambiental previstos en esta ley. También habrá que elaborar un reglamento sobre el procedimiento para evaluar de impacto en la salud incluido en la nueva normativa, en el marco de la evaluación ambiental de planes y proyectos. Otro de los asuntos pendientes del desarrollo reglamentario es el relativo al procedimiento para la restauración de la legalidad ambiental y la reparación de los daños causados al medio ambiente. Igualmente aún está por definir la organización y funcionamiento del Consejo de Medio Ambiente, cuya creación también está incluida en la nueva ley de calidad ambiental, así como el procedimiento para la designación de sus integrantes.

¿Quién se beneficia?





De modo inmediato, los principales beneficiados son los promotores de las actividades de menor incidencia ambiental previstas en la ley. Por ejemplo, los propietarios de un local de hostelería, un taller mecánico que no incluya una cabina de pintura o un garaje comunitario. Los titulares de negocios de menor incidencia ambiental podrán iniciar su actividad simplemente con presentar una declaración responsable ante el ayuntamiento, sin perjuicio de otras comunicaciones o licencias que requieran. Es decir, ya no tendrán que someterse a un proceso de autorización ambiental previa. La Administración podrá comprobar luego si la actividad se ajusta a los términos incluidos en la declaración responsable y sancionar si no fuera así.