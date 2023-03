La diversificación "que sí hizo Galicia", el mejor ejemplo para Asturias, según Diego Canga

Galicia es el espejo en el que tiene que mirarse Asturias para hacer buenas políticas y crecer, según el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno del Principado, Diego Canga. El líder de los populares asturianos visitó este viernes Navia –"es mi quinta vez"– y allí se encontró con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien por la mañana había participado en Taramundi en un encuentro con el presidente de Principado, el socialista Adrián Barbón.

Canga se encontró en Navia con un Casino lleno de gente que aplaudió sus palabras y presencia. "Me gusta ver este salón lleno", dijo y afirmó que el único camino para lograr el cambio que necesita Asturias, ya en plena carrera electoral, es votar al PP y "apoyar a las empresas". El candidato del PP presumió de tener cerca un espejo en el que mirarse, un espejo que no es otro que Galicia, comunidad autónoma vecina gobernada por el PP. Logró el territorio gallego, según Diego Canga, lo que no pudo Asturias en las últimas décadas: "Diversificar su economía", entre otros logros. En cambio, "el Principado pierde población, está envejecido porque los jóvenes no logran empleo y tiene una natalidad bajísima".

"Asturias se queda sin futuro", opinó, para acto seguido culpar al PSOE del, según se desprendió de su discurso, decrépito crecimiento social y económico de Asturias. "Barbón está instalado en la parálisis y la charlatanería", apuntó. "Aquí lo que hacemos es crear comisionados (...); en Galicia tienen desde hace años una ley de Demografía", destacó. Canga aseguró que la situación es preocupante porque desde 2019 Asturias perdió tanta población como la que actualmente tienen en su conjunto Navia, Tapia y Valdés. "Es decir, que esto quiere decir que cada vez pesamos menos", apuntó. En este escenario, Diego Canga apostó sobre todo por "reactivar la economía". "El PSOE quiere funcionarios públicos y lo que necesitamos son más empresas privadas, más autónomos", añadió.

En el encuentro también intervino la candidata del PP a la alcaldía de Navia, Ana Isabel Fernández, y el diputado Álvaro Queipo, además de presidente de la Xunta. En tono de risa en lo que se prometió acuerdo ni ayuda fue en el topónimo de la ría que separa Galicia y Asturias: "A nosa ría, pero en eso no vamos a entrar", dijo irónicamente Álvaro Queipo. Otra anécdota fue la presencia del Alcalde de Navia, el socialista Ignacio García Palacios, quien se acercó a la Dársena para saludar al presidente de la Xunta.