Ana Suárez: "No quiero confusiones, me voy a impregnar de la política local"

La exgerente de la red pública de residencias de mayores, Ana Suárez Guerra, dimitió este jueves y al día siguiente publicó una carta en su página de Facebook en la que explicaba los principales resultados de su gestión, pedía "disculpas" por los errores que haya podido tener y situaba los motivos de su marcha en el interés en ponerse al día sobre la política local avilesina, ya que va formar parte de la lista del PSOE que concurrirá a las elecciones del 28M. También quiso mostrar su agradecimiento a la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, "la persona que más se ha batido el cobre de las que he conocido".

Aunque la dimisión de Ana Suárez Guerra tuvo lugar apenas días después de que un conflicto con la plantilla del ERA por las vacaciones se zanjase dando marcha atrás a su propuesta, con la intervención directa de la propia Consejera, la exgerente sostiene en dicha carta que no quiere "confusiones ni malos entendidos" y precisa que "vuelvo a mi trinchera avilesina (...) Trataré de aunar mi trabajo con la necesaria impregnación para mí, en el conocimiento de la política local". Asegura Ana Suárez Guerra estar "muy ilusionada" porque podrá "combinar ambas cosas, pero soy incapaz de meterme en algo sin conocerlo, sin estudiar, sin saber de qué parto, y sin prepararlo. Por eso vuelvo". Y luego apostilló "es tal que así", en una carta que ayer ya no estaba en sus redes sociales.

Aparte de los agradecimientos, que hizo extensivos al presidente del Principado, Adrián Barbón, y a la vicesecretaria general la de Federación Socialista Asturiana (FSA), Gimena Llamedo, también pidió disculpas en los siguientes términos: "He intentado hacerlo bien. Disculpen los errores, que los he tenido. Disculpen que no siempre haya estado todo lo agradable que deseaba estar. Y disculpen que me vaya dos meses antes". Ana Suárez Guerra también aprovechó esa carta para explicar que "he tratado de hacer una gestión honesta, humilde y muy horizontal" y señaló, entre otros logros, el aumentó en capital humano en el ERA, "en casi 600 plazas" y el haber consolidado esa plantilla.