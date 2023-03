"El pequeño empresario asturiano ya no tendrá que peregrinar por las ventanillas"

Juan Cofiño (65 años, vicepresidente del Principado) ha estado en todos los Vietnam de esta legislatura. Tras la aprobación de dos leyes para modernizar la Administración, en las que ha puesto un empeño casi personal, echa la vista atrás. Sobre su futuro, de gobernar el PSOE, deja los balones en el aire.

–No sé si recuerda "Pulp Fiction", de Tarantino. ¿Se siente el Señor Lobo del Gobierno de Barbón?

–(Ríe). No, no… Cuando el Presidente rescató la figura del vicepresidente, pensaba en una persona con visión transversal. He intentado actuar como conexión entre las consejerías y dar soporte donde se me demandó.

–¿Se imagina gobernando a partir de mayo con IU?

–Espero que el próximo gobierno sea socialista y monocolor. Aspiramos a gobernar con una mayoría sin compartir gobierno.

–Ha sido la cara del gobierno más conectada con la clase empresarial.

–He militado en el PSOE y creo en la socialdemocracia que ha sacado a Europa de la posguerra. Es la que, junto a la democracia cristiana, nos ha dado el bienestar. Creemos en la economía de mercado, y a la empresa hay que facilitarle el desempeño para que pueda crear riqueza y luego repartirla. Con esa visión entré en el actual Gobierno.

El coche eléctrico, junto con el hidrógeno, es una de nuestras apuestas de futuro y estamos en unas cuantas iniciativas más de las que contamos

–El objetivo principal de la legislatura era bajar el paro. Sí, la tasa ha descendido, pero…

–Es cierto, la tasa ha descendido. Hemos pasado una legislatura atípica, complejísima, y aun así salimos con balance positivo en términos de empleo. Pero debemos insistir. Las dos leyes que se han aprobado esta semana, la de Función Pública y la de Calidad Ambiental, tienen que ver con eso, con eliminar obstáculos al emprendimiento.

–¿Cuántas veces han declarado la guerra a la burocracia? Los primeros misiles se lanzan casi al final de mandato.

–La burocracia, por sí misma, no es mala; es inherente a la Administración. Es una batalla contra la patología de la burocracia, que atenaza a la administración asturiana, a la española y a la europea. Es un reto difícil. Las instituciones tienen una enorme resistencia al cambio y es incómodo romper inercias. Hay que replantear buena parte de las leyes. Se debe hacer compatible el control de los recursos con la simplicidad en la gestión. Y esta guerra contra el burocratismo, si me admite la palabra, la damos en el marco de nuestras competencias, por lo que necesitamos complicidades con Madrid y Bruselas. Por ejemplo, la ley de contratos del Estado pone el acento excesivamente en los controles y dificulta las gestiones; es una queja unánime. Ocurre en todas las administraciones, en la UE por excelencia. El burocratismo de Bruselas, del que es buen ejemplo Diego Canga (candidato del PP), es quizás el mayor factor de falta de competitividad que tiene el espacio europeo. China y Estados Unidos toman decisiones con una gran agilidad.

–¿Habría deseado más premura y unanimidad?

–Remitimos las leyes al parlamento hace un año, y con esto no hago una crítica. El burocratismo también afecta a la elaboración de las leyes. Con los sindicatos de la Función Pública hemos mantenido reuniones durante seis meses y hemos alcanzado un consenso bastante amplio. Pero una vez que la ley se remite al parlamento ya sale de nuestro ámbito.

–La ley de Calidad Ambiental ha tenido el rechazo frontal de IU y Podemos.

–No la han recibido con alharacas. Particularmente, de IU me ha extrañado el grado de acidez. O no la han entendido o están haciendo de esto un asunto político en el sentido peyorativo. Es una ley para los ciudadanos. En cuanto entre en vigor cualquier pequeño empresario o autónomo percibirá una respuesta inmediata de la Administración sin peregrinar por las ventanillas para que su negocio tenga luz verde. Por eso lamento la reacción de algunos grupos, especialmente IU, con quien normalmente conseguimos acuerdos.

–Fue consejero en los años 90. ¿Cambió mucho la Administración?

–Y por el medio pasé 20 años en el sector privado. Era mucho más reducida. La de ahora impresiona por las competencias asumidas. La de aquellos años facilitaba más las cosas, era menos intrusiva, estaba más equilibrada entre ser garantista y facilitar la gestión. Estoy seguro de que los episodios de corrupción en el conjunto del país han replegado ese equilibrio. También observo con inquietud que las nuevas generaciones de gente formada miran menos a la administración pública como opción laboral.

Creemos en la economía de mercado y a la empresa hay que facilitarle el desempeño para que pueda crear riqueza y luego repartirla

–Me rompe el mito de que todos queremos ser funcionarios.

–Eso se decía, pero tengo la sensación, con datos, de que ya no es así. Y no creo que sea bueno, porque se produce una descapitalización de conocimiento de la Administración. Tenemos que traer a los mejores chicos y chicas que están formándose. De hecho, este año y el próximo iremos por los últimos cursos de ciertas facultades a presentarnos.

–Ha habido en esta legislatura proyectos empresariales clave.

–Hemos sido capaces, de verdad, de atacar los problemas inminentes, como la pandemia, y hacerlos compatibles con la gestión ordinaria. Y en el ámbito de la industria da frutos. Le pongo como ejemplo Duro Felguera: cuando llegamos al gobierno estaba, en fin, en una situación extrema.

–¿Prevé novedades pronto en inversiones relacionadas con el coche eléctrico?

–Es una de las apuestas de futuro, junto con el hidrógeno. Estamos viendo todas las oportunidades y todas las iniciativas que visualizamos en el mundo. Es una revolución y está en nuestra visual.

–Hay un proyecto negociándose, con una empresa de origen chino…

–Uno tiene que estar en unas cuantas apuestas, y estamos en bastantes más de las que contamos. En esto se requieren complicidades, sosiego, confidencialidad…

–¿El retraso de la apertura de la Variante fue un jarro de agua fría?

–Sí y no. Lo importante de la Variante es que entre en servicio cuanto antes. ¿Que hubiéramos preferido, electoralmente, que coincidiese con mayo? Para qué negarlo. Pero no podemos forzar pruebas de seguridad que son claves por un prurito político-electoral. Sí hubo fallo de comunicación, quizás, seguro, pero las pruebas avanzan a un ritmo elevado. En abril se nos precisará la fecha de apertura. ¿Que nos hubiese gustado antes? Sin duda. ¿Que será en torno al verano? Pues ya está.

–¿Qué hacer cuando el País Vasco entra en la ecuación?

–Primero, escuchar. Con Francia hay dificultades de conexión, en materia ferroviaria y energética, y a todo el norte de España nos interesa tener esa comunicación fluida, que nos conecta con Europa. El lendakari plantea montar una gran alianza; eso nos beneficia y ahí vamos a estar. Pero, fuera de esa reflexión general, Asturias ya ha apostado ferroviariamente con la salida por la Variante al Corredor Atlántico, en el que tenemos puestas todas las energías. Es la prioridad absoluta y no vamos a distraernos.

–¿Este nuevo eje puede amenazar los planes para El Musel?

–La apuesta del eje del Corredor Atlántico está para que el puerto de Gijón tenga todas las prioridades. Es el mejor de toda la fachada norte y vamos a intentar por todos los medios unirlo a la Zalia. La apuesta es el Corredor Atlántico, con la Variante y el puerto de Gijón.

–¿Qué le queda pendiente?

–Me hubiese gustado haber avanzado más en la reforma de la Administración, pero la pandemia nos paralizó un poco. También me hubiera gustado más éxito en muchos proyectos, pero con el tiempo esta legislatura se verá con saldo positivo.

–En su día dijo que su paso por la política tenía una fecha de caducidad. ¿Cómo va eso?

–Todos la tenemos. Estoy cómodo en política, aunque es una actividad excesivamente estresante. No tengo más horizonte que el 28 de mayo. El Presidente planificará el futuro y él hablará, no debo ir más allá. Estoy en una lista electoral y ese es mi compromiso. Mi contrato está a punto de vencer. Las renovaciones requieren acuerdo de las partes. La más importante es la del Presidente, ahí me quedo.