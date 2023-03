Ponemos nota a la nueva EBAU testada en Asturias: la prueba de Lengua "resuena" y los estudiantes "no están preparados" para los problemas matemáticos

La nueva EBAU –al menos, la que se vio en las pruebas piloto de la semana pasada– no convence a los expertos asturianos. Unos afirman que "tanto revuelo para tan poca novedad". Por ejemplo, en Lenguas Castellana y Literatura todas las preguntas "sonaban" de haberlas visto en exámenes pasados o en otras comunidades. Y otros advierten de que los estudiantes no están preparados para afrontar algunos ejercicios, como los problemas contextualizados de Matemáticas: "No sirve con entrenarlo un curso; hay que empezar en Primaria". Al final, el balance de los expertos llegaría como mucho al aprobado raspado.

Cerca de 150 alumnos asturianos de cinco institutos, junto a otros muchos del país, se sometieron hace una semana a una prueba piloto de la futura EBAU. El examen de acceso a la Universidad de este años no sufrirá cambios –se mantiene el modelo fácil del covid–, pero a partir de 2024 comenzará su transformación. Serán cambios, en todo caso, graduales para llegar a 2028 con una EBAU cien por cien competencial y menos memorística. O ese es, al menos, el objetivo del Ministerio de Pilar Alegría. Dos coordinadoras de la EBAU de la Universidad de Oviedo analizan para LA NUEVA ESPAÑA las pruebas piloto de Lengua Castellana y Literatura, y de Matemáticas, dos de las más mayoritarias. Las expertas denuncian el "oscurantismo" con que el Ministerio llevó a cabo el ensayo, "sin informar a las universidades, a los coordinadores de materia ni a los responsables de la EBAU en los centros de Secundaria". María Serafina García es la coordinadora de Lengua Castellana y Literatura en la EBAU de Asturias y fue una de las expertas que el pasado octubre se rebelaron contra la propuesta del Ministerio, que diluía los exámenes específicos en una prueba de madurez. Dada la polémica, el departamento de Pilar Alegría finalmente rectificó. Así que lo positivo de este examen, dice, es que "hay una prueba específica para esta materia" y que "se mantiene la estructura de preguntas sobre tres contenidos curriculares: comentario/interpretación de texto, lingüística y literatura". Ahora bien, apunta la directora del departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo, "en lo primero que pensé al leer la prueba es en la fábula de ‘El parto de los montes’: tanto revuelo para tan poca novedad". Así es el nuevo examen de la EBAU que probaron por sorpresa 150 alumnos asturianos: Dani Pedrosa, Ángel Nieto y el circuito de Cheste Y se explica: "Casi, por no decir todas, las preguntas aparecen en los exámenes de las diversas comunidades autónomas, incluida la redacción, aunque en Asturias pueda sonar extraña". Serafina García señala que lo único novedoso es el comentario de una imagen, "algo sobre lo que parece haber una extraña fijación entre los asesores del Ministerio". "Supongo, además, que lo habrán hecho adrede, para que se notara algún cambio", espeta. Pero "no es nada especialmente relevante desde el punto de vista del análisis lingüístico o literario: se puede analizar el texto de una imagen, un poema o un graffiti". Que las preguntas, agrega, "resuenen" constata que "el examen ya era competencial y nada memorístico, frase que el Ministerio repite como un mantra para aparentar novedad". Entrando más en profundidad en la prueba piloto, la coordinadora sostiene que el examen "se escora hacia el comentario textual", algo común en otras regiones. En consecuencia, "la parte lingüística y literaria está infrarrepresentada", opina. Por ejemplo, "no aparece ninguna referencia a las lecturas obligatorias". "Y me llama la atención, y no para bien, que sea la cuestión sobre gramática y sintaxis la que representa el modelo de test, proponiendo cuatro opciones, y dejándoles poca o ninguna capacidad de argumentar la respuesta", remata. María Luisa Serrano es la coordinadora de la EBAU en Asturias de Matemáticas I. La introducción de problemas contextualizados en la prueba piloto es, en su opinión, "muy acertada". "Si queremos que las personas vean que las matemáticas forman parte de la vida y que no es solo una materia teórica, evidentemente, debemos empezar por ser nosotros mismos los que las metamos en contexto", expone. Pero hay un problema: en este momento el estudiantado "no está preparado" para este tipo de enunciados. "Son tres hojas escritas por las dos caras que deben leer, procesar y decidir cuáles de ellas resuelven. Para poder trabajar de esta forma es necesario un entrenamiento previo, que no es cosa de un curso. Este entrenamiento debe empezar en Primaria. Creo que, en este momento, y aunque se les permita estar 15 minutos más en el examen, es bastante probable que con la densidad de información de los enunciados, no sea suficiente con el tiempo asignado para una gran parte del estudiantado", profundiza. Analizando la prueba piloto, Serrano dice que los contenidos matemáticos a los que se deben dar respuesta "son muy pocos". Pero, apunta, "hay que tener en cuenta que no es una prueba de finalización de estudios, sino una diagnóstica que se ha hecho a estudiantes de 1º de Bachillerato y con el curso sin finalizar". La profesora también se refiere a que en la primera página de las normas figuran una serie de fórmulas que pueden necesitar los estudiantes para resolver los ejercicios. "No creo que esto sea negativo. Lo importante es que entiendan dichas fórmulas y que sepan aplicarlas a modelos reales. A todos nos pasa que, si necesitamos una fórmula que hace tiempo que no usamos, nos vamos a buscarla a un libro o a internet, y lo importante es entender lo que significa cada dato y cómo aplicarlo", concluye. ¿Aprobarías los exámenes de la nueva EBAU que quiere implantar el Ministerio? Aquí puedes intentarlo.