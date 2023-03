La pesca sin muerte del salmón empieza con tensión en el Narcea por un error en la norma

De brazos cruzados y bastante molestos se quedaron ayer, a primera hora, los aficionados que acudieron al río Narcea para iniciar la temporada de pesca sin muerte cuando fueron advertidos por agentes del Medio Natural de que no se podía pescar a excepción de en tres cotos: La Garita del Grillo, en El Roxicu y en Los Kiwis. También les indicaron que, desde este año, Puente Quinzanas y su entorno había pasado a considerarse coto tradicional. Los aficionados, que acudieron a participar de la fiesta del Regreso del Salmón, que se viene celebrando en el puente Quinzanas desde hace siete años, y que esperaban tirar la caña a primeras horas, mostraban ayer su enfado y su desconcierto. Algunos de los afectados señalaron que la situación se deriva de una mala redacción de la normativa. El pescador ovetense Lino Vázquez lo explicaba de esta forma:"Lo que subyace aquí es un error en la expresión en la reglamentación. Hoy (por ayer), que todos esperábamos iniciar a temporada en las zonas libres sin muerte, no se puede. Si se interpreta como se lee en el BOPA, efectivamente en las zonas libres sin muerte no se puede pescar. El error es que no se especifica que lo que no se puede pescar es la trucha. Está mal redactado, lo advertimos. Lo que hace la guardería es atenerse a lo que viene en la normativa", explicaba.

Enrique Berrocal, presidente de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea", señaló: "El problema es que nos centramos siempre en la redacción y, evidentemente, los guardas tienen que ir por el libro, pero no nos quedamos con el espíritu de la norma. Y es que si abre la pesca sin muerte, abre para pescar en estos tramos". Berrocal añadió que no entendía por qué este error de redacción de la norma no lo solventó antes la Administración. Posteriormente, la guardería de de pesca del Principado, a instancias superiores, comunicó vía telefónica a algunos pescadores que podían bajar al río a pescar sin problema y que en el plazo de una semana se subsanaría el texto. Aunque alguno de los presentes señaló que igual bajaba durante la tarde, la mayoría optó por no hacerlo ante la posibilidad de que pudieran ser multados por el Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Todo ello no impidió sin embargo que cuantos acudieron ayer a Quinzanas disfrutaran con la celebración de la Fiesta del Regreso del Salmón y aplaudieran las palabras de uno de sus grandes impulsores, Francisco Muñiz, junto con otro pescador, Eugenio González Saavedra, portavoz a su vez de "Asturias salmón vivo". Estaban acompañados por Ángel Díez de Tejada Álvarez, el lanzandor de mosca de más edad del Narcea, quien por primera vez hizo el "lance de honor", para celebrar el regreso del rey del salmón. Muñiz hizo una apasionada defensa de las medidas de protección y conservación del rey del río, que cada año escasea más. Eugenio González, como parte de algunos presentes, señalaba ayer que «la controversia viene como consecuencia de una mala redacción de la norma, que no está suficientemente clara. Supongo que todo esto se resolverá esta semana mediante una resolución de la Consejería, y ésto se quedara en una mera anécdota». Y añadió: «Hoy estamos celebrando la vuelta del salmón con la esperanza de que los salmones regresen porque últimamente estamos en una época de tribulaciones donde las poblaciones caen en todos los sitios y aún más en Asturias, y lo que no queremos es quedar sin ellos». Respecto al inicio de la temporada con muerte añadió: «Nosotros somos en general pesimistas al respecto, porque el salmón está cayendo en todo el Arco Atlántico». Por otro lado y en la cuenca más oriental del Principado, la del Cares-Deva, la jornada estuvo ayer poco animada. Media docena de pescadores a trucha en todo el río Bedón, dos deportistas del País Vasco y otros tres ribereños de la zona en el Cares. Y es que la mayoría de los aficionados a ese deporte aguardan al primer domingo de abril, cuando empieza la temporada con muerte, con el sueño de capturar al Campanu de 2023. Lo mismo aconteció en la cuenca del Sella, prácticamente desierta de pescadores, pues en esta zona no hay arraigo de la captura y suelta. No obstante, algunos ribereños aprovecharon para acudir a los tramos pequeños donde está autorizada la pesca tradicional de la trucha, y que se realiza en aguas no salmoneras ni de montaña. Para el 2 de abril está prevista una concentración de ribereños y deportistas en los aledaños de El Puentón, en Cangas de Onís, para protestar contra la restrictiva normativa de pesca fluvial del presente ejercicio 2023, la cual ha sido motivo de recurso ante los tribunales. Asimismo, el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la Sociedad de Pescadores «El Esmerillón» impulsarán la subasta del campanu del Sella, que gana adeptos año tras año. La comunidad vecina de Cantabria también se suma a esta tradición y, por segundo año, consecutivo subastará el primer salmón en Oruña de Piélagos a partir de 2.000 euros.