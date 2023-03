Las antenas camerales, iniciativa pionera que ideó la Cámara de Comercio de Oviedo hace veinte años, se han convertido en un "proyecto de éxito", según la definición que acuñó ayer el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, que ha permitido "descentralizar" el emprendimiento a lo largo y ancho de Asturias, tal y como corroboraron ayer alcaldes y empresarios en la jornada que tuvo como escenario el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, recordó el empeño del equipo de Severino García Vigón en la creación de las antenas camerales para dar respuesta "a una necesidad que reclamaban las empresas, como era acercarse al territorio a través de delegaciones". Una iniciativa "que fue pionera en España" y que se ajusta al objetivo que mantiene hoy en día la institución que preside: "Sentimos, vivimos y trabajamos para Asturias", dijo. También valoró "el esfuerzo y tesón" del equipo directivo de Fernando Fernández-Kelly "para mantener la red" en un ciclo en el que la mayoría de las Cámaras "decidieron replegarse" debido a la supresión de las cuotas obligatorias que hasta entonces pagaban las empresas para su sostenimiento y a la fuerte crisis económica. Las antenas representan, a juicio de Paniceres, un ejemplo de "instrumento de desarrollo económico y colaboración público-privada". El presidente de la institución ovetense agradeció el apoyo de los municipios, "que ceden los locales para que se pueda desarrollar el servicio y aportan recursos para poder sufragar una parte de los gastos". El resultado es una extensa red "que presta a las empresas los mismos servicios que obtienen en la sede de Oviedo", con agentes y oficinas en Luarca, Cangas del Narcea, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Ribadesella, la recientemente abierta en Villaviciosa y la próxima prevista en Pola de Siero.

"Las antenas atienden a 55 concejos de los 69 de nuestra demarcación, un 80 por ciento de nuestro territorio, operando en su ámbito más de 21.000 empresas", detalló Paniceres, quien destacó que "los antenistas son el corazón de un sistema que está funcionando" y que el desafío más reciente "es el reto demográfico, que es un reto económico donde es precisa la capilaridad para llevar a los territorios ayudas europeas".

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, no dudó en reconocer "el éxito que suponen estas antenas" y "la capacidad de resistencia demostrada por la Cámara de Comercio de Oviedo" con su sostenimiento. El también responsable de la cartera de Administración Pública destacó "la vocación descentralizadora de apoyar al empresariado en cada zona", un esfuerzo que comparó con el objetivo del Gobierno autonómico "de comarcalizar los servicios y acercarlos al territorio" como una fórmula más para combatir el despoblamiento rural. Cofiño lanzó un mensaje ahora que se acercan tiempos de campaña electoral: "Empresarios y políticos debemos escucharnos más". Y puso como ejemplo de que el Gobierno asturiano "quiere ser amable con el emprendimiento" la próxima apertura de "una antena de Asturias en Madrid" en forma de oficina de captación de inversiones para el Principado. Por su parte, José Luis Coll, director de apoyo a la red de Cámaras de la Cámara de España, reconoció la incertidumbre de que "este reto de descentralización funcionase porque no había experiencia previa, pero fue una suerte que la primera fuera la de Oviedo, porque el equipo de Severino García Vigón, Fernando Villabella y Nacho Iglesias puso empuje, tesón y coraje".

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez, calificó con "un sobresaliente" la labor de las antenas: "Si no existieran habría que inventarlas", afirmó. Su homólogo de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, señaló como "valor añadido de la Cámara de Comercio sobre el territorio que pone el foco en la persona y ayuda a que en zonas tan alejadas una persona que tenga una idea pueda ponerla en marcha y darle vida". Alejandro Vega, regidor de Villaviciosa, destacó que "la Cámara ofrece un asesoramiento más cercano y adaptado a la realidad cambiante de los emprendedores". El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, valoró "la importante vertebración del territorio" que permiten las antenas "en concejos tan dispersos y con la población también dispersa, de tal manera que sería imposible competir sin acceso rápido a determinados servicios". Ramón Canal, alcalde de Ribadesella, resaltó el vacío que cubre esta iniciativa descentralizadora: "Si esta labor no la hiciera la Cámara de Comercio de Oviedo, no la haría nadie". Manuel Ángel Álvarez, teniente de alcalde de Mieres, valoró "la información sobre ayudas y el asesoramiento de primera mano, sin necesidad de salir del concejo".

También los emprendedores se mostraron satisfechos del apoyo recibido por las antenas camerales. Es el caso de Isaac Fernández, de "Montaña Restauración Medioambiental", que ya trabaja por toda España en la estabilización de taludes y protección de desprendimientos. Luis Enrique García, de "Maderas García Hermanos", destacó la trascendencia que tuvo una misión comercial en China "donde pudimos ver el futuro del sector forestal". Carmen Martínez, de "Bodega Las Danzas", agradeció la colaboración de la antena de Cangas del Narcea "en trámites, desde el registro del nombre de la empresa o la formalización de las escrituras y las gestiones con Hacienda hasta la constitución de la sociedad limitada". José Ramón Sánchez, de Panaderías Mon, de Infiesto, puso como ejemplo, el apoyo recibido "en el cálculo de costes y márgenes o sobre líneas de negocio, o para abrir una nueva tienda en Ribadesella". Valentín Llano, de Ordya Soluciones, detalló el funcionamiento de "la ventanilla única en Mieres, sobre los pasos a dar para crear la sociedad y resolver los trámites con Hacienda" de una empresa dedicada al sector logístico que nació en diciembre pasado.