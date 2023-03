El "lobby" cantábrico genera recelos entre el empresariado del "Frente Noroeste"

La reciente constitución del «lobby» Cantábrico, que integran Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, al que ahora han decidido unirse Navarra y la región francesa del Aquitania, está provocado recelos en el sector empresarial del Noroeste. El deseo común es que la alianza del litoral atlántico sea «compatible» con el «Frente Noroeste», que integran Galicia, Asturias y Castilla y León, pero algunos no las tienen todas consigo. Hay recelos tanto en Asturias como en León.

Adrián Barbón, presidente del Principado, se refirió ayer a la incorporación de Navarra y Aquitania al «lobby» cantábrico. Señaló que supone un paso más hacia la creación de la macrorregión del litoral atlántico, que ya se planteó durante la cumbre de los presidentes del Norte en Vitoria. Resaltó que el «lobby» es una más de las alianzas con otras comunidades en defensa de intereses compartidos que ha tejido desde que accedió a la presidencia.

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), se mostró convencida de que el «Frente Noroeste» y el «lobby» cantábrico son «compatibles, pese a que «cada uno persigue fines distintos». Cree que la conexión con Francia es una «reivindicación legítima» y también puede «venirle bien a Asturias», pero dejó claro que la prioridad debe ser «el Noroeste».

«Otras alianzas nos parecen bien, siempre que no diluyan los esfuerzos en favor del Noroeste y no nos dejen en segundo plano. No vamos a cejar en su defensa», declaró Calvo, quien admitió que existe recelo entre el empresariado leonés al haber quedado fuera Castilla y León del «lobby» impulsado por el Gobierno del País Vasco. «Es normal que lo vean con recelo, por el temor a que diluya o rechace lo nuestro», indicó Calvo, que incidió en que las patronales de Asturias y León, que comparten «prácticamente todo», seguirán yendo «de la mano» en defensa de los intereses del Noroeste.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, tiene serias dudas de que el «lobby» cantábrico y el «Frente Noroeste» sean compatibles. «No lo sé; creo que nadie lo sabe, y decir ahora que lo son no es razonable, porque faltan datos, falta información», opinó. Indicó que los objetivos del Noroeste están muy claros, pero no así los del «lobby» cantábrico. Hacerlos compatibles sería «la cuadratura del círculo», expresó.

Reveló que las cámaras de comercio de las comunidades que integran el «lobby» se reunirán el 21 de junio en Bilbao. La desconfianza le ha hecho solicitar a su colega bilbaíno, José Ignacio Zudaire, una reunión previa para «disipar dudas» y saber de primera mano «qué se pretende» con el «lobby». El encuentro, informal, se celebrará en la segunda quincena de abril. La «clave», según Paniceres, es que los objetivos del «lobby» cantábrico «no perjudiquen a los puertos asturianos».

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, manifestó que ambos proyectos son compatibles, porque «el Corredor Atlántico es un proyecto que Asturias debe ambicionar», pero matizó que «ahora lo que corresponde es priorizar el denominado ‘Frente Noroeste’, comenzando por la apertura de la Variante de Pajares, ejecutando los tramos de alta velocidad León-La Robla y Lena-Gijón. Y a la vez, poner marcha la estación intermodal de Gijón y la entrada en funcionamiento del metrotrén», destacó.

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, cree la compatibilidad entre ambos proyectos dependerá «de los fondos públicos disponibles y de plazos ejecución». Ambos parámetros son «fundamentales», y «no tendría sentido avanzar en el proyecto cantábrico en detrimento del Corredor Atlántico, sobre todo teniendo en cuenta que Francia no ha mostrado, de momento, interés en ejecutar las obras de conexión con Irún».

Javier Cepedano, presidente de la Federación de Empresarios de León (FELE), que dejará el cargo mañana, jueves, reconoció que existe preocupación en la provincia por la creación del «lobby» cantábrico, que ha dejado fuera a Castilla y León: «Claro que hay recelo, porque queremos que el protagonismo siga en el Noroeste, no sacar ahora otro tipo de corredores». La prioridad, dijo, debe seguir siendo «el Noroeste», aunque sí cree que puede ser «compatible» con el «lobby» auspiciado por Euskadi. Ve en la iniciativa vasca «una necesidad de protagonismo» para contrarrestar el que habían adquirido Asturias, Galicia y Castilla y León con el «Frente Noroeste». «Todos quieren ser protagonistas en momentos electorales», remató.

El recelo empresarial, no obstante, no parece tener reflejo entre los dirigentes autonómicos. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, salía ayer al paso de las críticas de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) por la exclusión de esa región en el «lobby» cantábrico: «Castilla y León tiene muchas cosas, pero no mar».

Corroboró así las declaraciones de su consejera de Movilidad, María González Corral, quien descartó que Castilla y León haya sido «ninguneada» por su exclusión de la nueva alianza. Opinó que el «lobby» cantábrico es un convenio entre comunidades «fuera del corredor Atlántico» que le parece «correcto», y añadió que «lo importante» para Castilla y León es «la alianza con Galicia y Asturias».