Cantabria y Asturias, orgullosas de sus vacas

La vaca podría ser –tal vez debería– un animal sagrado en el litoral cantábrico. Lo es para sus dueños "Ariel" la vaca frisona declarada campeona de Europa Supreme en el concurso internacional Dairy Show 2022, en Italia. Un galardón que llevó al Gobierno de Miguel Ángel Revilla Roiz a entregar hace unos días la Medalla de Plata de Cantabria a sus propietarios, de la granja Ceceño de El Tejo, en Valdáliga. Pero no fue Cantabria la primera en llevar a las vacas a un contexto de prestigio, sino Asturias. En octubre de 2021, durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar a Santa María del Puerto (Somiedo), ante los Reyes de España y sus hijas, el alcalde somedano, Belarmino Fernández, manifestó que los vecinos están orgullosos de su entorno y de su fauna, pero más aún de sus vacas. "Sin ellas no seríamos, sin ellas este paisaje tampoco. Sin ellas no estaríamos aquí recibiendo este premio (...) sin ellas no existirían brañas, cabanas de teito, ni caminos, ni los pastizales que les dan el alimento y que hoy sabemos que funcionan como barreras contra el cambio climático. Sin ellas no hubiéramos descubierto el turismo, ni la espesura de la maleza hubiera permitido la actividad agraria. Este pueblo ha sabido aliarse con las vacas (...) Por eso, permítanme dedicar este discurso a las vacas, a las gentes que nos precedieron y a quienes hoy continúan su estela, y que han hecho posible que hoy estemos aquí celebrándolo". Amén.