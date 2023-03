Oviedo, capital nacional del debate: "Venimos a ganar, con mentalidad Rafa Nadal"

"Si vienes a Oviedo y no te comes un cachopo, ¿a qué vienes?". Luis Echarte, representante de Navarra en la decimotercera edición de la Liga de Debate Interuniversitaria que arrancó ayer en Oviedo, se ha introducido a la "asturianía" por el camino más rápido: el estómago. Aparte de confrontar ideas, los jóvenes de los ocho equipos que han acudido al Principado para la competición están dándose a los placeres gastronómicos que ofrece esta tierra. "¡Estoy deseando salir para tomarme una sidra!", exclamaba Irene Rodríguez, la representante de Castilla-La Mancha, antes del debate sobre "lo humano" con el que ayer se dio el pistoletazo de salida a estas jornadas de confrontación dialéctica.

Hay quien no es de lo humano… ni de lo divino. Es el caso del cántabro Bryan Cobo, que llama la atención por su estilo de vestir a modo de dandi decimonónico, que admitía no llevar el tema muy trabajado. "Puede ser que haya vagueado un poco", admitía. Por el contrario, a su homóloga vasca, Varinia Argote, le apasiona lo antropológico: "Cuando vi sobre lo que íbamos a hablar, dije: ¡éste es mi tema!". Laura Díaz representó a Oviedo en la jornada inaugural "con ganas e ilusión, sin nervios". Es esa una templanza que le gustaría para sí a la riojana Sandra Fernández. "¡Estoy ansiosa!", declaró antes del debate sin poder disimular la excitación.

Los hay que vienen de más lejos, como Gabriel Tenorio, del equipo balear. Tenorio y sus compañeros no han cruzado el mar para irse de vacío. "Venimos a ganar, con la mentalidad de Rafa Nadal", bromea, aunque admite que debatir en la Junta General (donde se cerrarán el viernes las jornadas) le "intimida un poco". Bien puede Gabriel recurrir al truco de su colega navarro Luis Echarte si le sobreviene la zozobra: "Cuando me estoy poniendo nervioso, me callo. La gente me dice que hago muy bien las pausas, ¡pero las hago porque me quedo en blanco!"

El viernes sabremos cuál de las nueve universidades tiene más razón. Ya no queda una lengua sin afilar.