"Hubo épocas mejores para la ganadería, esto tardará en recuperar", avisa Isabel de la Busta

A las siete de la mañana está en pie Isabel de la Busta Murias todos los días dispuesta a afrontar una jornada que acabará doce horas después o incluso más tarde, en función de las necesidades de su trabajo. Esta ovetense de 56 años está al frente de una ganadería de 80 vacas de raza asturiana de los valles en San Esteban de las Cruces, y con estas cosas del campo pues ya se sabe. Uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba.

"Después de llevar a mi hija pequeña al Instituto Doctor Fleming, en Oviedo, vuelvo a casa y me voy a la cuadra a hacer lo que toca. Mi marido y yo somos muy clásicos y si hay alguna vaca recién parida la dejamos con el xatín unos días. Entonces lo echamos a mamar, damos de comer a todas las demás... Luego nos vamos a las fincas a ver cómo están las que andan por fuera, darles de beber y demás. El resto del día pues toca limpiar, llevar silo, arreglar cierres, lo que surja. Y a la noche, hay que repetir lo de la mañana y atender a los animales. Eso sin contar que puede ponerse una vaca de parto y se debe estar pendiente a cualquier hora", describe De la Busta.

Ella compagina todas estas tareas ganaderas con la atención del hogar. Y, por si fuera poco, acaba de sumar una nueva: desde principios de marzo es presidenta del consejo regulador de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana, una marca de calidad que tiene más de 20 años de andadura, es la sexta denominación de origen de España y, según los datos de 2021, facturó 32.981.270 millones de euros después de certificar más de 100 millones de kilos. Son más de 6.000 explotaciones ganaderas asturianas las adscritas a la misma y una de ellas es la de Isabel de la Busta y su familia.

Ella se sumó a Ternera Asturiana hace muchos años, desde que tuvo suficientes reses para comenzar a vender la carne a particulares, tiendas, supermercados, etcétera. "Estar en la IGP es una garantía para todos: el consumidor, el comercializador, el animal. Cada poco se hacen controles que certifican la calidad de la carne y eso hoy en día es muy importante", sostiene la ganadera.

Todo lo que ayude para sacar adelante una explotación agraria es importante, más en los tiempos que corren, que no pintan muy bien para el campo y el sector primario en general. "Hubo épocas mejores, el momento es difícil y tardará en normalizarse la situación", advierte Isabel de la Busta. Ella no se arrepiente de haber apostado por un sector con el que no tenía nada que ver hasta que se casó. "Yo tenía mi trabajo, mi marido el suyo y alguna vaca en casa de su padre, pero nada serio. Le gustaba mucho y cuando me casé, en 1989, me di de alta en el régimen autónomo agrario y hasta hoy", explica.

"Estoy satisfecha de haber dado ese paso, este trabajo nos da para vivir tranquilos. Aunque sí hay momentos en los que a veces se te pone cuesta arriba por ser tan difícil en los tiempos que corren y exigente. Esto son 24 horas, apenas tienes tiempo para otras cosas, para irte unos días de viaje...".

Hay problemas, y muchos, en el sector ganadero asturiano. Por citar los más habituales y de los que más se quejan los profesionales: los daños de la fauna salvaje, el encarecimiento de los costes de producción, la falta de relevo generacional, el bajo precio al que se paga la carne...

Lobo

En San Esteban de las Cruces, "de momento y afortunadamente" no tienen problemas con el lobo. Pero sí con el jabalí. "Justo estos días vi tres ‘demonios’ delante de la puerta. Es terrible el daño, arrasan fincas y destrozan todo. Solo nos queda reclamar las ayudas a la Administración y esperar", apunta la presidenta de la IGP. La balanza de gastos e ingresos está cada vez más inclinada hacia los primeros. Reconoce De la Busta que la carne está cara. "Sí es cierto que ha subido bastante, pero en la carnicería. A nosotros no nos ha repercutido lo mismo en los ingresos", apunta. "Se nos ha encarecido todo, como a todo el mundo".

Si no se hace rentable vivir en el campo, si además el trabajo ocupa las 24 horas, difícil es asegurar un relevo generacional. En casa de Isabel de la Busta parece ser que está claro con el mayor de sus hijos, de 34 años (tiene otro de 24 y una chica de 17), a quien le tira mucho la ganadería pese a tener un trabajo fuera de la misma. "Según el día pienso que mejor se quedaría al margen de esto, pero luego también me gusta que haya alguien que siga adelante con nuestra explotación", reconoce. La ganadera cree que es necesario "hacer atractivo" el medio rural para que los jóvenes que quieran apostar por él puedan hacerlo con comodidad. "Mi hijo mayor tiene vocación, le gusta esto, yo lo veo feliz cogiendo la desbrozadora, arreglando el cierre de una finca. Pues a él y a otros como él hay que darles facilidades, ayudarles a que se queden". Y esto último se consigue con un buen acceso a internet, con buenas comunicaciones... "Yo vivo al lado de Oviedo y dentro de la cuadra no tengo cobertura móvil. No puede ser eso", lamenta.

Pese al pesimismo que de un tiempo a esta parte cunde entre las gentes del medio rural asturiano, son muchos los que como Isabel de la Busta dan el paso, apuestan por él y, además, se implican en su mejora. Ella lo hace desde la presidencia de la IGP Ternera de Asturias.

Pero hasta el consumo de carne está en entredicho de un tiempo a esta parte por algunos sectores de la sociedad que alertan de que la producción contamina. "Tenemos la mejor carne de España en el Principado, vacas que se alimentan de lo mejor. En mi casa consumimos, como no podía ser de otra forma, mucha carne. Es sano y bueno. Todo lo demás me parece absurdo, un sinsentido", zanja.