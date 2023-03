El remate de la Variante, pendiente solo de la conclusión de las galerías de evacuación

Diecinueve años y cuatro mil millones de euros después, la construcción de la variante ferroviaria de Pajares está a un paso de ser rematada. Porque, aunque Adif cambió hace un mes la calificación del trayecto, de tramo en obras a tramo en explotación, los trabajos aún no han concluido. Al margen de las pruebas de circulación y del sistema de gestión de tráfico, aún está pendiente la conclusión de las galerías de evacuación, pese a que deberían haber acabado el pasado mes de febrero. Renfe, mientras tanto, ya está formando a los maquinistas que cubrirán el trayecto.

Adif, que hace algo más de un año calculaba el coste final de la Variante en 3.876 millones del euros, ha redondeado la cifra hasta los 4.000 millones. Fuentes del administrador ferroviario han revelado la situación exacta de los diferentes proyectos de la futura salida a la Meseta. Solo quedan flecos, algunos de los cuales, además, no condicionan la puesta en servicio de la línea de alta velocidad a Asturias.

La línea aérea de contacto (catenaria) ya se encuentra "tendida y energizada en su totalidad" entre La Robla y Campomanes, y los últimos ajustes concluyeron hace un mes, resaltó Adif. Este contrato fue adjudicado en julio de 2020 por 12,81 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 15 meses.

El contrato para la protección acústica del tramo La Robla-Pola de Lena también ha finalizado. El contrato se adjudicó en mayo de 2021 por 1,7 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses.

Las adjudicatarias han finalizado asimismo el equipamiento de protección contra incendios, detección, energía, comunicaciones y ventilación de los túneles, y se trabaja durante estos días en completar las instalaciones de galerías y salas técnicas. Además se están realizando ya pruebas de los sistemas. Este contrato se adjudicó el 2 de julio de 2020, por un importe de 64,38 millones (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses, aunque en agosto del año pasado sufrió una modificación que elevó la inversión a casi 69 millones y el plazo de ejecución a 25 meses.

En cuanto al contrato referido a las instalaciones de telecomunicaciones fijas y sistemas de protección y seguridad del tramo bifurcación Galicia-bifurcación Pajares, y del tendido de cable de fibra óptica entre bifurcación Pajares y Pola de Lena por el túnel Oeste, en la actualidad se trabaja en pruebas internas, verificaciones e integración de sistemas. El contrato fue adjudicado el 29 de abril de 2021, por casi 3 millones (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 11 meses.

La adaptación al tercer carril y al sistema europeo de gestión de tráfico (ERTMS nivel 2) está en su tramo final, puesto que están en marcha las pruebas "en todo el ámbito de la Variante", destacó Adif. Este contrato fue adjudicado en febrero de 2021 por un importe de 20,2 millones (IVA incluido) y el plazo de ejecución quedó establecido en 30 meses, por lo que la adjudicataria aún podría entregar la obra el próximo otoño.

Pendiente de finalizar están las obras del contrato para la adecuación de accesos, evacuación e instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la Variante, adjudicado en junio de 2020, con 13,6 millones de presupuesto. Adif destacó que está en marcha la ejecución de las tres galerías de evacuación de los túneles de Vega de Ciego y Pico de Siero. "La galería GT1 está excavada y se está revistiendo; la GT3 también está excavada y se está ejecutando la contrabóveda y los muretes de arranque del revestimiento; y en la GT2 se avanza en la excavación", detalló el administrador ferroviario.

Otra obra pendiente es la referida a las actuaciones en el ámbito de la Pantalla 1 (argayón de Campomanes). Ya se ha completado la pantalla de pilotes situada al este de la plataforma y se va a tramitar una modificación que mejorará "la estabilidad de la ladera durante las fases provisionales contempladas en la actuación". En todo caso, "esta actuación no condiciona la puesta en servicio de la línea", subrayó Adif. Este proyecto se adjudicó en abril del año pasado por 16 millones y tiene un plazo de ejecución de un año.

El helipuerto de la zona asturiana, en obras

También en ejecución siguen las obras civiles exteriores: "Se han finalizado los helipuertos del lado sur de la Variante y se ha concluido la estructura del helipuerto norte", en la zona asturiana de la Variante, informó Adif. Además, se trabaja en la construcción de una nueva depuradora que sustituirá a la actual, pero esta obra "no condiciona la puesta en servicio de la línea", según la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria. Este contrato se adjudicó en junio de 2020 por un importe de 10,3 millones y 10 meses de plazo, pero fue modificado el pasado mes de diciembre, incrementándose el gasto hasta 12,3 millones debido a una "necesidad derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever", según figura en el documento. El plazo de ejecución no se ha modificado, pero las obras todavía no han finalizado.

Mientras tanto, se siguen realizando pruebas de circulación y Renfe ha iniciado la formación de los maquinistas que manejarán los trenes tras la inauguración del tramo, una fecha que el Ministerio de Transportes ha prometido revelar el próximo mes de abril. El proceso de formación se prolongará durante varias semanas.