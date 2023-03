El PP cree que será imposible abatir lobos en el Principado: "Llevan casi un año para dos"

El diputado y portavoz de agroganadería del PP en la Junta General, Javier Brea, compareció este viernes para desmontar "las mentiras del Sanchismo con el campo asturiano, un sector al que mienten descaradamente, faltan el respeto y están machacando". El diputado recurrió a la polémica del lobo para ejemplificar tal desidia del PSOE con el medio rural en la región. Se refirió Brea a las declaraciones realizadas recientemente por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien advirtió de que hasta 2025 no se pondrán abatir lobos –una reclamación de los ganaderos ante los continuos ataques– hasta disponer de un censo que describa su situación. "¿Y no hizo falta conocer la situación antes de incluir al lobo en el LESPRE?", pregunta Brea en relación a la protección del animal. En el PP creen que no será posible abatir lobos en Asturias como se ha prometido al sector. "El Gobierno de Barbón lleva casi un año diciendo que se van a abatir dos lobos en la zona de Picos de Europa y casi un año después no hay respuesta", remató.