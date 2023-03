El equipo de la Universidad Pública de Navarra se impuso ayer en la XIII Liga de debate interuniversitario del Grupo 9 de Universidades (G-9) en la final celebrada en la Junta General. La competición reunió en Oviedo a los 37 mejores estudiantes especializados en oratoria de las universidades del G-9. Los equipos se enfrentaron a un tema actual: "¿Es adecuado considerar la energía nuclear como una energía verde (para la transición energética)?" El equipo ganador recibió 2.000 euros. María Svensson Escudero, de la Universidad de Extremadura, ganó el certamen al Mejor Discurso. La competición fue organizada por el Grupo 9 de Universidades, del que forman parte nueve universidades, incluyendo la de Oviedo.

"Pedimos trabajar en unas condiciones dignas, no es algo que se resuelva con dinero", aseguran los trabajadores del Servicio de Salud del Principado que hoy volverán a manifestarse en Gijón. Pese a que el gobierno regional ha anunciado mejoras salariales que suman 23 millones de euros anuales, los convocantes de la manifestación (la Asociación de Trabajadores Asturianos de la Sanidad) esperan conseguir un amplio respaldo, como el de la pasada protesta que en febrero sumó 4.000 personas en Oviedo. "No es cuestión de dinero, sino de que se contrate a más personas y se organice el trabajo para que no haya que sufrir turnos de destajo", han recalcado los convocantes.