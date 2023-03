El cobro de la cesantía puede llegar a aplicarse a los diputados actuales, opinan los juristas

Si todo transcurre según lo previsto, la Junta General del Principado reformará su reglamento este miércoles para reconocer, en el último Pleno del ciclo legislativo, la posibilidad de que los diputados perciban una indemnización por cese de actividad, pero despejará hacia la próxima legislatura la decisión sobre cómo, cuánto y quiénes tendrán derecho al cobro. La redacción, muy medida, que se propone para este precepto únicamente establece que la Mesa de la cámara, "previo parecer favorable de la Junta de Portavoces, podrá reconocer a los diputados que pierdan su condición por extinción del mandato el derecho a percibir una indemnización de transición en concepto de cese". Nada más. Como quiera que el parlamento ha confirmado que la Mesa no desarrollará los criterios de la cesantía hasta el mandato que viene, en el mismo gesto habrá dejado en el aire, sujeta a interpretación, la situación de los parlamentarios actuales que no vuelvan a la cámara tras las elecciones de mayo.

El laconismo del nuevo artículo 14.2 ofrece pocas pistas y deja la cuestión muy abierta, pero con todas esas reservas hay opiniones jurídicas que ven plenamente posible que el derecho a cobro pueda llegar a aplicarse a los diputados actuales que salgan de la Junta para no volver. "Lo ortodoxo", empieza Javier Junceda, jurista especialista en Derecho Administrativo y académico de jurisprudencia, sería que la Mesa disolviese todas las dudas estableciendo el régimen jurídico de la indemnización inmediatamente después de aprobado el reglamento. Pero que eso no vaya a suceder, y que la Junta se disuelva dejando el mecanismo en el aire no borra, a su juicio, la posibilidad de que los diputados de este mandato se sientan legitimados para solicitar la paga con esperanzas fundadas de que se les conceda. Dice su interpretación que "el parlamentario puede pedir la cesantía en cuanto el reglamento entre en vigor" y que en ese caso "la Mesa tendrá que resolver la solicitud, motivando el otorgamiento, pero sobre todo la denegación", con la advertencia de que a él se le antoja "discutible que como razón de rechazo pueda invocarse que en el momento del cese aún no había un régimen jurídico acordado". Pese a la posible vaguedad de lo escrito, entiende, el diputado cesante tendrá al menos "el derecho a que se tramite su solicitud".

Hay muchas decisiones pendientes que aconsejan prudencia en el juicio. Con esa salvedad explícita, al catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo tampoco le parece imposible inferir que los parlamentarios de la Junta actual pueden optar a la paga. Teniendo en cuenta que "sólo pueden pedir esta indemnización quienes ya han perdido la condición de diputado", para que el precepto sea efectivo se le antoja incluso "necesario que se haya constituido la nueva Junta, entre otras razones para ver si los diputados que han vuelto a presentarse a las elecciones son reelegidos". Ni siquiera sería imprescindible pues "que la norma entrase en vigor antes de que los actuales diputados cesen. Lo importante es que esté vigente cuando se solicite la indemnización".

Frente al argumento contrario de que la Mesa de la próxima legislatura no podría tomar decisiones con carácter retroactivo, Huergo aclara que no lo serían en ningún caso, porque sus preceptos no se dirigirían hacia el pasado, sino hacia el presente: hacia quienes en el momento de tomar esa decisión sean "exdiputados". Ante la posible interpretación de que podrían pedir la paga "los exdiputados de cualquier legislatura" opone que se habla "de una indemnización ‘de transición’, que por definición sólo puede obtenerse para el periodo inmediatamente posterior al cese".

Hay que tener en cuenta que todo esto será, no obstante, como establezca la Mesa. Y que los miembros de la próxima Mesa decidirán sobre los ingresos de sus antiguos compañeros.