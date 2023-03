Lagareros piden servir sidra de mesa en vez de vino en los ágapes de la Administración

"Las administraciones asturianas deberían de promocionar el producto local dejaran de dar un vino español, cuando pueden ofrecer una sidra de mesa asturiana en sus actos protocolarios, e incluso en los eventos que hacen fuera de Asturias". Francisco Martínez, del Llagar El Gobernador, de Villaviciosa, lanzaba ayer esta petición durante su participación en la primera jornada del festival International Cider Summit Asturies 2023, que se desarrolla hasta hoy en Laboral Ciudad de la Cultura, con la participación de 23 productores de sidra, de 11 países. Martínez también pidió al Principado aprovechar cualquier ocasión para promocionar los productos de nuestra tierra, "como hace Revilla con la anchoa de Cantabria cada vez que sale por la tele".

Martínez apuntó que, através de la Denominación de Origen Protegida, seis productores asturianos están haciendo programas conjuntos de promoción de las sidras con las que quieren llegar a los restaurantes con un producto de gama medio-alta; El Gaitero, Trabanco, Angelón, Fran, Quelo y El Gobernador.

Quienes tienen una red comercial establecida fuera de Asturias, como El Gaitero, están teniendo más fácil la comercialización de estos nuevos productos. Tano Collada, enólogo de El Gaitero, señala que están colocando en países de la UE y en Estados Unidos la mayor parte de las 200.000 botellas anuales de sidra de segunda fermentación las 2.500 de sidra de hielo y las 25.000 de sidra natural filtrada que producen al año, un tipo de sidras premium que "pueden estar a la altura de casi cualquier vino en una mesa, de maridaje, con la mitad de gradación alcohólica".

La menor gradación de este tipo de sidras premium también es algo que resalta Yolanda Trabanco, del Llagar Trabanco, que al igual que Francisco Martínez considera que hay margen en Asturias para aumentar el tipo de consumo de este producto.

"La sidra de referencia es la natural escanciada, pero sin hacerle un desprecio, tenemos un compromiso con la región los elaboradores de hacer una sidra natural que pueda llegar a otras mesas del mundo y que no necesariamente se tenga que escanciar. Esto no quiere decir que renunciermos al escanciado ni a la sidrería de toda la vida, pero incluso el bebedor de sidra escanciada tiene otros momentos de consumo y otros locales de disfrute en las que no tiene cabida la sidra escanciada, donde consumiendo este otro tipo de sidras de mesa también puede estar apoyando el producto patrio", señala Yolanda Trabanco.

Que los restaurantes cuenten con una carta de sidras y las ofrezcan, especialmente a los millones de turistas que cada año visitan Asturias, es también un camino a explorar, apunta Francisco Martínez. La viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, destacó que este festival "busca que Asturias se convierta en referente mundial de la sidra".