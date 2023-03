¡Era hora! de que el atuendo de un hombre fuera el centro de todas las miradas, análisis y críticas frente al de una mujer, que siempre son las que acaban protagonizando las crónicas sobre las mejores o peores vestidas del evento, mientras ellos se van de rositas. Pues como que la cosa cambia. Si no, vayan a preguntarle a Diego Canga, quien días atrás dio una rueda de prensa acompañado de Ángela Pumariega. El candidato regional del PP y la de Gijón comparecieron juntos para hablar del deporte regional, lo que hace mal el PSOE y lo que ellos harán bien. Lo de que estuviera Pumariega junto a Canga se entiende, pues ella ha sido medallista olímpica en vela y muchas cosas más. Pero mira por dónde el candidato la solapó, y no por lo que dijo, sino por cómo compareció: vestido de calle pero calzado con zapatillas de deporte, de runner para ser exactos. Así las cosas, pocos se fijaron en las botas camperas de Pumariega y menos en lo que dijo, ya que los playeros de Canga fueron el centro de comentarios, críticas, memes, análisis... Esto fue el jueves. Al candidato asturiano le duró poco ese protagonismo fashion. El sábado apareció su jefe de filas, Alberto Núñez-Feijóo, en una revista de moda y se llevó a todos de calle con su look fresco, dinámico, moderno, desenfadado, juvenil, etc. Estilismos populares que dan que hablar. Y son de hombres.