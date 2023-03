Tras una jornada con fuertes vientos, siete incendios permanecían activos anoche en seis municipios de la región, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). A media tarde se declaró un aparatoso fuego en el pico Santufirme, de Llanera, en las inmediaciones del núcleo habitado de Caraviés (parroquia de Lugo). De origen aún no desvelado, las llamas alcanzaron un nivel considerable y eran visibles desde varios puntos del concejo, e incluso desde algunas áreas de Oviedo. Al cierre de esta edición, los bomberos desplazados hasta la zona estimaban que no existía riesgo para la población. No obstante, los sanitarios del SAMU estaban en situación de prealerta.

Entre tanto, en el concejo de Aller se registraba un incendio entre las localidades de Cabañaquinta y La Colladona, en el que trabajaban bomberos de Mieres, y otro entre las poblaciones de la Felechosa y Cuevas, cerca del puerto de Piedrafita, en el que operaban bomberos de La Morgal y un helicóptero del SEPA. Además, había un foco activo en el valle de Tiraña (concejo de Laviana), en el que trabajaban bomberos de San Martín del Rey Aurelio, y otro incendio en Meré (concejo de Llanes), en el que actuaban bomberos con base en Llanes. Asimismo, la Guardería del Principado revisó dos incendios que estaban en activo, pero sin peligro, en Pendones (Caso) y en Rubiano (Grado). En Castellón, el incendio iniciado el pasado jueves, que también afectó a la provincia de Teruel –donde está estabilizado–, continuaba anoche en situación muy crítica y con los medios de extinción condicionados por la meteorología, según informa Efe. Con 3.800 hectáreas quemadas en un perímetro de 40 kilómetros, el incendio afrontó un momento crítico ante unas rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora, temperaturas de más de 25 grados y una humedad inferior al 20 por ciento.