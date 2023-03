La plantilla de Vareser, la empresa que se ha ocupado en los últimos ocho años de la recogida selectiva de contenedores de basura para Cogersa, reclama que el conflicto entre ambas partes, por el que desde principios de este mes no se vacían los contenedores soterrados en toda Asturias (unos 2.000), se solucione «ya» y que el consorcio regional asuma los 60 empleados de la firma. Así lo expuso este lunes David Gutiérrez Oviaño, delegado de UGT en Vareser, durante una comparecencia junto al coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, quien mostró su apoyo a los trabajadores al tiempo que advirtió sobre las negativas consecuencias que la acumulación de basuras en los contenedores tiene para el medio ambiente.

El consejo de administración de Cogersa decidió el pasado viernes dar tres días a Vareser –que dio orden a la plantilla de no vaciar los soterrados por motivos de seguridad– para solucionar el contrato. Juan Cofiño, presidente del consorcio y vicepresidente asturiano, no descarta que tal servicio sea asumido finalmente por el ente regional. No obstante, la plantilla quiere asegurarse de que así sea porque, advirtió el delegado de UGT, «son 60 familias las que están en tensión» pendientes de ver en qué acaba. «No sabemos lo que va a pasar y solo queremos que se nos dé exlicaciones», reseñó Gutiérrez Oviaño. Éste reclama, además, que se debe tener claro «que los trabajadores en ningún momento han ido a la huelga, como puede pensar alguien al ver que no recogemos la basura. Nosotros solo obedecemos las órdenes que nos dio la empresa de dejar de hacerlo».

Por su parte, Ovidio Zapico considera una «reclamación legítima» la estabilidad laboral, «que solo pasa por lo que pide IU, que es gestión directa del servicio y la subrogación de la plantilla». El coordinador y diputado recordó que hace dos semanas, en la Junta, se informó de que tal posibilidad estaba pendiente de los informes jurídicos y que «si son satisfactorios así se haría».

Considera necesaria una resolución pronta del conflicto ya que advirtió de que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina «y Asturias no puede ofrecer una imagen como la que presenta Gijón, por ejemplo, estos días con contenedores a rebosar de basura clasificada esperando a ser recogida». Zapico se pregunta «cuántas toneladas» se han quedado por el camino sin reciclar estas semanas y ha ido todo «directamente a la bolsa negra». Lamenta el «desplome» en los índices de reciclaje en la región, «donde nos queda mucho por hacer».