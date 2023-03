El sector automovilístico es una de las industrias que más crece, especialmente en los últimos años. Los ingenieros no cesan en su empeño de sacar al mercado modelos que se adapten a las necesidades de cada consumidor. Y no hay mejor cliente que una familia que esté buscando un vehículo que haga su vida un poco más fácil. Hay una marca en especial que llega para revolucionar el mercado. No es otra que MG, marca que ya está en Asturias.

MG, conocida marca inglesa, se vende en Asturias y León a través de la concesionaria CYASA, perteneciente a Grupo Resnova, y que cuenta ya con instalaciones en Oviedo (Cerdeño), Gijón (Porceyo) y León (Trobajo del Camino). La histórica marca de origen británico MG se incorpora a Grupo Resnova aumentando el catálogo de marcas oficiales que comercializa en la actualidad. Los interesados en descubrir y probar los nuevos modelos de MG podrán hacerlo a través de la concesión CYASA, que se encargará de comercializarlos en sus centros de Oviedo, Gijón y León. MG es una de las marcas llamada a revolucionar el mercado de automoción en España después de dos años de expansión por todo el territorio nacional. Y es precisamente esta marca la que oferta dos de los coches familiares mejor valorados. En primer lugar, el HS es el SUV familiar. Este vehículo es el más espacioso de su clase y cuenta con un motor gasolina 1.5 turbo, en versión manual o automático. Además, tiene una potencia de 162 CV y arranca en los 22.990 euros, con equipamiento confort que incluye llantas de 17 pulgadas, asientos calefactables, cámara y sensores de aparcamiento. Por otro lado, como novedades, el MG Pilot, un sistema que engloba una serie de funciones de seguridad de última generación que hacen más intuitiva, cómoda y segura la conducción de cualquier MG. El sistema se activa desde el mismo arranque del vehículo y, a velocidades de hasta 60km/h, ofrece una conducción parcialmente autónoma de nivel L2. Este, y el resto de sistema de seguridad activa y pasiva del vehículo, le han servido para obtener las 5 estrellas EuroNCAP. El HS también incorpora el Full Digital Cockpit, un doble sistema de pantalla táctil de 12'3"+10'1" para el cuadro de instrumentos digital y el sistema multimedia, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Aunque si eres de los que prefiere hacer la transición a un híbrido, tu opción será el híbrido enchufable EHS. Su motor está compuesto por un bloque térmico de 1.5 litros gasolina y turboalimentado, que desarrolla 155CV de potencia, al que se suma un único motor eléctrico de 122 CV de potencia máxima. Esta versión arranca en los 27.980 euros, lo cual lo sitúa también como uno de los más modelos más competitivos del mercado. Tanto el HS como el EHS destacan por su amplio espacio interior y un maletero de 463 litros, que es más que la mayoría de sus rivales directos. Al igual que todos los modelos de la marca, el HS y EHS cuentan con 7 años de garantía o 150.000 kilómetros. El área automovilística es una división clave para el Grupo Resnova y por ello existe una estrategia firme en seguir invirtiendo y creciendo en ella. La estrategia del Grupo está dirigida en conseguir la máxima satisfacción de los clientes, ofreciendo productos y servicios de la más alta calidad con el objetivo de estar cada día más cerca de los clientes. https://gruporesnova.com/ https://www.cyasa.es/ Instagram y Facebook: @gruporesnova @cyasaamg