La "guerra" entre el profesorado interino de FP y Educación sube de nivel: cortarán mañana una carretera en Oviedo

Tras realizar un encierro el fin de semana, el profesorado interino de FP sin carrera universitaria vuelve a la carga este miércoles. La veintena de docentes abocados al paro por el cambio de categoría profesional cortará la carretera de Calvo Sotelo, a las 19.30 horas a la altura de la Facultad de Ciencias, en plena guerra contra la Consejería de Educación. Los afectados rechazan la reciente alternativa que dio el departamento de Lydia Espina de incluirlos en la lista de personal interino del cuerpo 591, al asegurar que de esta forma se quedarán igualmente en la calle. «Queremos trabajar, queremos que nos incluyan en la lista buena, no en la mala», claman. A la vez que anuncian que no pararán: «Lucharemos hasta el final».

El origen del problema está en la nueva ley de Formación Profesional, que no deja presentarse a procedimientos selectivos a los docentes interinos que carezcan de una titulación universitaria. En esta situación hay en Asturias 22 personas, que rozan los 60 años y acumulan más de tres décadas de experiencia laboral. Para todos ellos la opción de matricularse ahora en un grado de como mínimo cuatro años es impensable. Ante esta situación, la Consejería les dio la semana pasada la alternativa de mantenerlos en la lista del cuerpo 591 y les garantizó que «podrán trabajar». Sin embargo, ellos lo niegan. Argumentan que solo si la lista principal, la 590, se agota, podrán volver a las aulas, pero eso no se producirá, insisten, «ni de broma». Prueba de ello es que, según dicen, este curso todavía no se agotó.

«Queremos trabajar como llevamos haciendo estos últimos 30 años. Queremos que al menos nos dejen en la primera lista con nuestro baremo actual, no en la lista mala. Estamos pidiendo poco, teniendo en cuenta que nos han echado del proceso de estabilización y de oposición», señala Carmen Gómez, profesora de FP en el IES Cuenca del Nalón y portavoz del colectivo afectado. Estos docentes hicieron el fin de semana un encierro de 48 horas en el IES La Ería de Oviedo y, ante la ausencia de noticias por parte del Gobierno autonómico, mañana se movilizarán de nuevo. En esta ocasión, cortando una carretera en la capital. «Pedimos disculpas a los ciudadanos, pero tenemos que defender nuestros derechos. La Administración, con Barbón y Lydia Espina a la cabeza, y los sindicatos ANPE y UGT, nos abocan a la precariedad laboral y a un despido encubierto. Y no lo vamos a permitir», dijo Carmen Suárez. A la protesta de mañana acudirán docentes de otras comunidades en su misma situación que han ganado la batalla en sus respectivas regiones.

Precisamente este lunes la Consejería publicó la resolución de integración del profesorado de FP en el cuerpo de Secundaria y el resultado, según denuncia CC OO, es que «más excluidos que admitidos», ya que no pueden dar el salto de categoría ni los interinos ni los que carezcan de titulación universitaria. En consecuencia, «solo 300» pasan el filtro, mientras unos 400 quedan fuera.

Por su parte, CSIF mostró su apoyo al profesorado movilizado. «Tras meses demandando soluciones a su situación administrativa, la respuesta de la Consejería sin duda llega tarde y es insuficiente. El acuerdo alcanzado el pasado 22 de marzo no sirve y les aboca al paro, teniendo la mayor parte de los docentes afectados una edad superior a los 50 años y siendo en su mayoría mujeres. Han cumplido sus funciones todos estos años y aún lo siguen haciendo cada día, con la misma ilusión y el mismo buen hacer», se quejó Jorge García.