Las recientes manifestaciones en la calle de los profesionales sanitarios "han dicho alto y claro a Barbón que están de acuerdo con el Partido Popular, que la gestión de la sanidad no debe ser así, que la subida salarial aplicada no es todo y, por lo tanto, que el planteamiento que hacíamos está en la buena línea". Así se pronunció este martes en Oviedo Pilar Fernández Pardo, vicesecretaria de Institucional del PP de Asturias y número dos de la candidatura autonómica, en alusión a "las largas listas de espera" y al "descontento de los profesionales de la salud" plasmado en dos protestas en la calle, desarrolladas en Oviedo y Gijón, con 5.000 participantes cada una que reclamaron una mejora de sus condiciones laborales.

"El PP plantea una manera diferente de gestionar", señaló la dirigente popular, licenciada en medicina y en derecho, en el transcurso de una rueda de prensa en la que analizó varios aspectos de la actualidad sanitaria. A su juicio, "el socialismo asturiano tiene una gestión muy ideologizada y poco técnica". Como contraposición, Pilar Fernández Pardo indicó que su partido "plantea justamente lo contrario: una sanidad no ideologizada sino básicamente técnica, con criterios técnicos, científicos y basados en la evidencia".

Pese a la falta de apoyo por parte de los sindicatos, los sanitarios descontentos –que se manifestaron en Gijón el pasado sábado– explicaron a este periódico que "no vamos a parar porque la gente está muy indignada". Los promotores de la Asociación de Trabajadores Asturianos de Sanidad (ATAS) no descartan convocar una huelga. Por lo pronto, van a solicitar una reunión en persona con el presidente regional, Adrián Barbón; el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz; y la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Conchita Saavedra. "No queremos más sueldo para nosotros, sino más contrataciones en todas las categorías que nos permitan trabajar en condiciones más dignas y dar mejor servicio".

Calendario vacunal

Al margen de este conflicto de carácter laboral, la vicesecretaria de Institucional del PP criticó que el Gobierno del Principado no financie en su totalidad el calendario vacunal de los niños. La parte no subvencionada implica un coste de 400 euros, un gasto al que "muchas familias no pueden hacer frente". Fernández Pardo aseguró que su partido "financiará el cien por ciento" de la vacunación infantil si gobierna en Asturias tras las elecciones autonómicas programadas para el próximo 28 de mayo. Si los 400 euros por niño se multiplican por los 5.000 nacimientos registrados en la región el año pasado, el coste anual de esta medida ascendería a unos dos millones de euros.

Hasta una reciente modificación del calendario de vacunaciones, el coste de las inmunizaciones infantiles no subvencionsadas era de 800 euros, una situación –dijo– impropia de "un Gobierno socialista que presume de una sanidad de pública gratuita mientras que comunidades como Galicia cubren el gasto total" de las vacunas de los niños y niñas. Las inmunizaciones que actualmente no disponen de cobertura pública son las del rotavirus, el meningococo ACWY y la tosferina en los seis y doce años. "Estamos creando un calendario vacunal de pobres y otro de ricos, y esta no es la idea del Partido Popular", indicó la número dos de Diego Canga, quien aludió a los datos de Unicef Asturias, según los cuales "un 33 por ciento de los menores asturianos que son pobres o están en riesgo de pobreza".

Plan de Salud Mental

Pilar Fernández Pardo se refirió, asimismo, al Plan de Salud Mental 2023-2030 aprobado "in extremis" por el Consejo de Gobierno el pasaado viernes y que ha sido remitido a la Junta, donde ya no podrá ser debatido hasta el próximo periodo de sesiones. "Es un nuevo brindis al sol del Gobierno socialista", aseveró la dirigente de los populares asturianos, quien destacó que documento incurre en confusiones e incluye "una memoria económica sin contenido", mientras que el PP propone "un plan con un presupuesto adecuado y que se redacte con las opiniones de los profesionales y usuarios".