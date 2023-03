El comercio de proximidad es uno de los elementos clave y uno de los agentes que contribuyen a la transformación digital de la sociedad asturiana, acercando sus servicios a la ciudadanía. Con el objetivo de apostar por un comercio moderno, adaptado a los requerimientos de la sociedad actual, la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica puso en marcha en enero de 2021 el programa DICA. Un programa ejecutado por CTIC e impulsado y financiado por el Gobierno del Principado de Asturias, que ofrece recursos formativos y asesoramiento personalizado, de forma gratuita a los comercios participantes; además de un ambicioso programa de ayudas.

Tras dos años de actividad y tras haber evaluado la madurez digital de más de 2.600 comercios, el Director General de Comercio, Emprendedores y Economía Social, Julio González Zapico, hace balance del mismo.

–¿Cuál es el objetivo del Programa DICA?

–El proyecto, en general, pretende responder al actual contexto de transformación cultural y social que ha cambiado las reglas del negocio en todos los sectores, pero especialmente en el comercio de proximidad. Esto no se trata solo de estar en internet, sino de repensar su negocio, su organización y la forma en que éste debe relacionarse con la vida de la ciudadanía actual, sus necesidades y desde luego sus preferencias. Vivimos en una sociedad cada más digitalizada, y el comercio tiene que incorporar tecnologías para su mayor competitividad y hacerlo adaptando la tecnología a la clientela y necesidades de cada empresa. La transformación digital supone un desafío para los comercios, y hay que combinar la gestión tradicional con nuevas técnicas (marketing, comercio electrónico …)

–¿Cuál es el grado de madurez tecnológico del comercio de proximidad en Asturias?

–Según los datos registrados por DICA en estos dos años, el 71% del tejido que conforma este sector económico presenta un nivel básico de desempeño digital. Solo un 3% se clasifican en un nivel avanzado y el 26% restante se incluye en un nivel intermedio de digitalización. Teniendo en cuenta estos datos, hemos puesto en marcha un proceso de acompañamiento basado en un plan de acción individual, a la medida de cada comercio. Mientras que en los de nivel más bajo se centra en el uso de funcionamiento de WhatsApp Business y las redes sociales como un escaparate más del comercio, en los establecimientos que ya han avanzado un poco, las consultas se refieren más a cuestiones de estrategia de venta online, gestores de contenido y herramientas para la gestión digital del comercio. En los de nivel avanzado, el acompañamiento va más enfocado al posicionamiento orgánico o a cómo aprovechar las nuevas herramientas digitales que están marcando tendencia en el sector, como TikTok o Twitch.

–¿Cuántos comercios han participado hasta el momento en el programa?

–En estos dos años de actividad, desde DICA se ha realizado el proceso de acompañamiento a 1.100 comercios con un plan de acción individual con recursos formativos específicos. De estos 1.100 participantes, a 830 se le ha otorgado ya el distintivo "comercio con compromiso digital". Además, se identificaron y documentaron 48 comercios con buenas prácticas y se firmaron acuerdos de colaboración con 23 asociaciones de comercio de ámbito local, que son las que nos han ayudado a llegar al comercio. A lo largo del este 2023, está previsto llegar a 300 comercios más, por lo que a finales de año, el programa habrá acompañado, de forma personalizada y gratuita, a 1.400 comercios, con especial atención a los situados en zonas rurales.

Asimismo, se ha evaluado la madurez digital de 2.600 comercios, distribuidos por toda Asturias, esperando llegar a los 5.000 comercios evaluados a finales de este año. Con estos datos tenemos una imagen clara de la situación del sector para programar nuevas medidas que incidan directamente en sus necesidades.

–¿Hacia dónde evoluciona DICA?

–El objetivo que se persigue es apoyar al comercio de proximidad para alcanzar un estadio de modernización que se adapte a las necesidades de competitividad actuales, tanto en contextos globales como locales. Algo que tiene mucho que ver con la capacidad para seguir manteniendo la actividad y la presencia del comercio de proximidad en nuestros barrios y zonas rurales.

Además de seguir apoyando al comercio con acompañamientos como el descrito, ha llegado el momento de acometer nuevas estrategias fundamentadas en el uso de la inteligencia artificial y el tratamiento de los datos. Tenemos que ayudar a que quienes trabajan en el comercio adecuen su oferta de productos y servicios a las necesidades y deseos de su clientela con la mayor precisión que hoy nos facilitan estas herramientas tecnológicas, sin olvidar que los valores fundamentales siguen siendo la proximidad, la calidad, el servicio y la vecindad entre clientela y comercio.

«La digitalización se ha convertido en algo fundamental para el comercio minorista»

Burleske, espacio creativo, es uno de los comercios con compromiso digital participantes en el programa DICA

«La primera impresión sí que cuenta», este es el lema de Burlesk, entorno creativo, un negocio de Pola de Laviana que engloba agencia de publicidad, estudio de diseño gráfico, copistería e impresión y personalización de regalos. Estas cuatro patas son las que, para su fundadora, Silvia López, le permiten ofrece un servicio integral. «Trabajamos tanto para Ayuntamientos y empresas como particulares. Apostamos por ofrecer un abanico lo más amplio posible en el que la personalización es la clave».

Abierta en 2017, Silvia López cuenta que, obviamente, por el sector al que se dedican han estado en internet desde el principio, pero fue a raíz de la pandemia cuando fue consciente de que no estaban lo suficientemente preparados. Siempre en continua formación, cuando oyó hablar del programa DICA no dudó en apuntarse. «Aunque me dedique a hacer publicidad y llevar las redes de otras empresas, me pareció interesante que un equipo de profesionales analizara cómo estaba haciendo las cosas en mi propia empresa».

Ese primer diagnóstico, junto al plan de acompañamiento e implementación, le resultaron muy útiles. «Me ha sido de gran ayuda. Tenía casi abandonado Instagram y me hicieron ver que era básico tener presencia en las distintas redes, ya que cada una tiene su tipo de público», explica López, quién también hizo cambios sustanciales en su página web y pronto implementará en ella la tienda online. «Soy diseñadora gráfica, así que temas como la programación de las publicaciones, el posicionamiento, el seo, etc. me daban más pereza, pero al tratarse de una formación con un seguimiento constante, me obligaba a poner en práctica las recomendaciones para luego poder comprobar los resultados en la siguiente visita, así que me vino fenomenal para ponerme al día». Tiene claro que el comercio minorista siempre ha necesitado aportar un valor añadido para poder ser competitivo y cree que la digitalización no solo es que sea buena para el sector, es que se ha convertido en algo esencial.