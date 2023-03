El homenaje al asturiano Suárez Pertierra, cabeza visible de Unicef: "Trabajar por la infancia es un regalo"

Gustavo Suárez Pertierra lleva muchos años trabajando por "romper el círculo". El círculo "vicioso" de la pobreza infantil, que ahora, advierte, está en una "situación crítica". El asturiano es desde 2012 patrono de Unicef España y desde 2018 preside esta entidad.

Es, por todo ello, por "su compromiso personal", por lo que ayer el exministro pixueto fue distinguido en el Auditorio Nacional por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil en la segunda edición de los Premios Rompe el Círculo. En total, hubo catorce galardonados, la mayoría de ellos, entidades. "Me honra mucho esta distinción que me concede una institución con mucho recorrido y muy importante en España, y también me honra compartirlo con Isidre Fainé. Me sirve de acicate", expresó Suárez Pertierra. El presidente de la Fundación La Caixa recibió también el aplauso del público por ser una de las personalidades más destacadas del país en la lucha contra la pobreza infantil.

Ambos premios, como dijo durante la gala el alto comisionado Ernesto Gasco, son "muy merecidos" y demuestran "la gran cosecha" de galardonados de este año. En la pasada edición, en la categoría especial, el Gobierno de España reconoció al exjugador de baloncesto Pau Gasol por su Gasol Fundation, dedicada a reducir la obesidad infantil en España. "En este 2023 lo que hemos hecho es superarnos", resaltó la periodista Marta Solano, que hizo de presentadora.

Con tan solo dos minutos para su discurso, Gustavo Suárez Pertierra aseguró que trabajar por la infancia es "un regalo de la vida". Por ella lucha todos los días y desde la primera línea de Unicef, pero esa pelea, afirmó, le acompañará "siempre", hasta la muerte, llevándola más allá de los tres años que le quedan como presidente del Fondo de Naciones Unidas por la Infancia. El que fuera ministro de Educación y Defensa en la década de 1990 puso de relieve que el reconocimiento a su trayectoria y, en consecuencia, a Unicef, llegase "en este momento". Un momento "crítico" por la crisis financiera, la pandemia, la inflación, la guerra de Ucrania... Porque en todos estos escenarios de inestabilidad, remarcó, los primeros que sufren son los niños y los jóvenes.

"La práctica totalidad de indicadores nos muestran que hay un retroceso, así que corremos el riesgo de paralizar todos los avances que hemos hecho en materia de infancia", advirtió. Y el problema no solo está fuera, sino también en casa. "En España, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza infantil o de exclusión. No es la miseria de no poder acceder a recursos básicos, pero sí es una pobreza que implica enormes desigualdades", señaló. Por eso, dijo, es un buen momento para "visibilizar" la infancia y aplicar medidas. ¿Cuáles? "Ayudas a los más vulnerables y educación".

Los Premios Rompe el Círculo arrancaron en el Auditorio Nacional con las voces angelicales de los niños del colegio Gonzalo Fernández de Córdoba, que interpretaron dos canciones. Una mundialmente conocida, "Love is love", y otra menos, "Los sueños de Inés y de Andrés", que habla precisamente de la igualdad entre niños y niñas. Tras ello y las palabras de Ernesto Gasco, tuvo lugar la entrega de galardones.

Fueron para el Ayuntamiento de Ermua, por su estrategia para combatir la pobreza infantil desde la educación, la cultura y la tecnología; la Asociación Ampara, una entidad dedicada a la mejora de la vida de los hijos que crecen en centros penitenciarios de Madrid; Radio Televisión Española, por la mejor iniciativa corporativa; la Fundación Educo, por su programa de integración del comedor escolar; la Fundación Balia, por su lucha contra el abandono educativo temprano; la Fundación Eusebio Sacristán, por su Escuela de Deporte Inclusivo; Fútbol Más, Fundación Real Betis Balompié y CEAR, por su proyecto Deporte por Refugio; Save the Children, por su informe "La garantía infantil a examen"; Red Música Social, por la mejor iniciativa cultural; el equipo de participación infantil, por el cambio de la Plataforma de Infancia, y, finalmente, Gustavo Suárez Pertierra e Isidre Fainé.