La aprobación de un nuevo reglamento, que por primera vez abre la puerta a indemnizar a los diputados que finalizan su actividad parlamentaria, agitó ayer el último pleno de la undécima legislatura de la Junta General. Una sesión con licencia para las despedidas, como las de Ángela Vallina (IU), Daniel Ripa (Podemos) y Luis Fanjul (Cs) y en la que el turno de preguntas al Presidente se convirtió en una evaluación del desempeño al primer mandato de Adrián Barbón, quien aprovechó para lanzar sus primeras consignas de campaña, con la alianza de la derecha en el centro de su diana, al apuntar a Vox como "la última esperanza del PP para gobernar en Asturias" en la cita con las urnas del 28-M.

Para que no faltara nada, hubo hasta la primera ovación en muchos años desde la bancada socialista, con el presidente Barbón al frente, a un diputado del PP, Pablo Álvarez-Pire, por su "defensa de la política" ante "el bochorno que he vivido hoy" a cuenta de las intervenciones de los diputados más críticos con el nuevo reglamento de la Junta General, que da carpetazo al vigente desde hace más de 25 años y abre la puerta a la posibilidad de una indemnización de transición a los diputados que finalicen su singladura política, previa solicitud y aprobación por la Mesa de la Junta. A pesar de que el artículo 14.2 es solo uno de los 259 que integran el nuevo reglamento fue el que más debate suscitó en el último pleno de la legislatura, con gran protagonismo para los "versos sueltos" de la Cámara, como Daniel Ripa: "¿Van a defender ante una cajera o una teleoperadora que después de cobrar 300.000 euros brutos necesitamos una indemnización?", preguntó el exsecretario general de Podemos, haciendo uso de un turno en el que abogó también por abrir el parlamento regional a iniciativas ciudadanas. Terció también el actual portavoz de la formación morada, Rafael Palacios, quien en ese turno compartido animó a cotizar por el desempleo "para poder cobrar el paro como cualquier otro trabajador" y auguró que la aprobación de este artículo "nada resolverá" porque, recalcó, "se está difiriendo esta cuestión al futuro" ya que "nadie va a cobrarla en esta legislatura".

Armando Fernández Bartolomé, diputado del grupo mixto, que presentó 20 de las 67 enmiendas al nuevo reglamento, situó los mayores reproches en el hecho de que los 45 parlamentarios constituyan la diputación permanente, lo que da derecho a percibir sueldo hasta la constitución de la nueva Cámara autonómica que salga de las urnas el 28 de mayo, así como el cobro de indemnizaciones por cesantía. También cuestionó que se consagre una "financiación de los grupos, compleja y opaca" y que "no haya límites en la donación de los grupos parlamentarios a los partidos, algunos con sede fiscal fuera de Asturias". El ex de Ciudadanos dijo que se reservaba el derecho de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y reivindicó el derecho de toda la gente "a conocer las cuentas de ese grupo y de todos los del parlamento". Pedro Leal dijo que el futuro reglamento "ni reforma, ni renueva, ni mejora" , sostuvo que instaura "la vagocracia, que rechazo y no comparto" y "pone el bozal a los diputados, como yo he vivido esta legislatura y ahora viven otros", en alusión a Bartolomé y Ripa. Sara Álvarez Rouco justificó el voto negativo de Vox al estar en contra del artículo que permitirá intervenir en bable, asturiano o fala en los debates de la Junta y también de la indemnización de transición, "porque siempre hemos defendido una administración más ligera y menos costosa para el bolsillo".

"Más fácil cobrar el paro"

Alvarez-Pire (PP) habló de "bochorno" por el tono de estas intervenciones, aseguró ser hijo de "Antonio y Matilde, dos trabajadores, que no son dueños de ninguna empresa y saben lo que es llegar a fin de mes para pagar sus facturas". El diputado popular reivindicó que "los que estamos aquí no somos marcianos, aunque llevemos corbata somos gente de la calle, y cuando acabemos aquí unos volverán a sus empresas, otros a su plaza de funcionario y otros a la cola del paro. Es el día a día de la calle y nosotros somos reflejo de la calle", aseguró Pire. También Ovidio Zapico (IU) reconoció que "sería más fácil" cobrar el paro, "pero no depende de nosotros, sino del Congreso de los Diputados". Mientras no recoja esa posibilidad la ley de la Seguridad Social, el coordinador de IU justificó la indemnización por cese "para facilitar el tránsito a la vida laboral" de quienes hayan dedicado 4 o 8 años a la política: "La democracia cuesta dinero. ¿Qué sistema no cuesta dinero? La dictadura nos costó mucho más", planteó Zapico. Sergio García (Ciudadanos) calificó de "oda al transfuguismo" todas las enmiendas de su antiguo compañero de grupo, Fernández Bartolomé, al que lanzó un reto: "Pide la reducción de la diputación permanente a 22 miembros. Nos dará una lección de ética si el lunes presenta un escrito diciendo que no está de acuerdo en recibir la remuneración. Menos lecciones y más acciones".

Alba Álvarez (PSOE) justificó la incorporación de la indemnización por cese que "además del Congreso y el Senado, también está reglamentado en todas las comunidades autónomas, salvo dos". Casi seis horas después la votación fue aplastante. El nuevo reglamentó fue aprobado con los votos a favor del PSOE, PP, Ciudadanos, IU y Foro, la abstención de Podemos y cinco votos en contra, los de Vox y Daniel Ripa, Armando Fernández Bartolomé y Pedro Leal.

La cortesía entre el PSOE y el PP acabó en la ovación a Álvarez-Pire. "Llevamos mucho aguantado", esgrimió Polledo cuando el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, tuvo que llamarla al orden al inicio de la última réplica de Barbón. Antes, la portavoz popular cargó contra el "peor" mandato autonómico "de los últimos 40 años" y contra "el tándem Sánchez-Barbón, nefasto para Asturias". La portavoz del PP también preguntó al presidente del Principado si "las 25 reducciones de condena y las dos excarcelaciones por ‘la ley del sí es sí’ no afectan a las mujeres asturianas" y le afeó la designación de su número dos autonómica, Concepción Saavedra: "Premia a la responsable directa de tener 170.000 asturianos en las listas de espera de la sanidad". La réplica de Barbón llevó caminos paralelos: "El PP pone de número dos a alguien que nunca ha trabajado en la sanidad pública", contestó el presidente del Principado. Barbón reprochó "cuatro cosas" a los populares asturianos de esta legislatura: "No tuve su apoyo en el momento más duro de la pandemia; su actitud en la reforma del Estatuto, no entiendo su manía persecutoria al asturiano, a ver cómo hacen campaña en el Occidente; que cada vez que salen fuera es para hablar mal de Asturias y que acepten un candidato impuesto y no decida su militancia". El presidente del Principado señaló a Vox como "la última esperanza para el PP, porque sin ustedes nunca van a poder gobernar". Y dedicó el envite final con la portavoz Sara Álvarez Rouco para incidir en la que será una de sus ideas fuerza en la campaña electoral: "Lo triste es que ustedes marquen la política del futuro en Asturias, porque ustedes son involución", concluyó Barbón, que insistió en términos similares en la respuesta a Rafael Palacios (Podemos): "Se va a dar un debate más profundo: entre avance e involución, entre aquellos que quieren avanzar y los que se van a abrazar a la ultraderecha para intentar gobernar Asturias".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, convirtió su última pregunta al Presidente en un repaso a las asignaturas que deja "pendientes" el Gobierno socialista, haciendo parada en las infraestructuras, "con el retraso del AVE y el fiasco de los trenes" y en el reto demográfico, que "se quedó sin la ley necesaria para dar estabilidad a las ayudas a la natalidad y a la fiscalidad diferenciada". Barbón replicó al portavoz forista que "hemos salido ganando" con las compensaciones del Ministerio de Transportes por los trenes de Feve y reiteró que la ley demográfica "será la primera que presente mi gobierno", en caso de ser reelegido. No quiso cerrar este turno el presidente del Principado sin agradecer a Foro "el camino distinto que siguieron en el peor momento de la pandemia", respecto al PP. "A sabiendas", recalcó Barbón, de "que van a gobernar juntos si los números dieran, como hubieran hecho en 2019. Soy consciente de que los votos que van a ustedes son votos anti PSOE, pero también que representan un proyecto que tiene democracia interna, no como en otros partidos, que les imponen al candidato".

El presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, fue el encargado de echar el telón en el hemiciclo, tras más de seis horas en el último pleno, agradeciendo el comportamiento de todos los diputados "de un parlamento muy complicados y muy plural", con un postrero "nos vemos en el camino. Se levanta la sesión".