"Hay gran preocupación", admite Otea ante la falta de personal

El vicepresidente de Otea, Javier Martínez, admite que "hay gran preocupación" en el sector hostelero y hotelero por los problemas para completar y reforzar las plantillas en Asturias. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, los empresarios se encuentran con grandes problemas para preparar la Semana Santa y el verano, las épocas de mayor afluencia. Muchos, ya resignados, han optado por reducir servicios, restringir horarios, rechazar reservas...

"Es un problema nacional", sostiene el vicepresidente de la patronal. "Y me atrevería a decir que afecta también a otros sectores, no solo el nuestro". Martínez cree que está "complicado" y "toca adaptarse", como han hecho en otros lugares de España.

Con todo, se muestra algo optimista por el impacto positivo que pueda tener la reciente firma del convenio del sector en Asturias, después de muchos años sin actualizar ni revisar. "Los beneficios no serán a corto plazo, eso está claro. Pero con esa base debemos trabajar y tratar, primero, de que no se vaya gente de la hostelería y, luego, tratar de atraer a profesionales de otro sector. Debemos hacer atractivo esto para trabajar, no queda otra".

Otro de los caballos de batalla de Otea es la formación, para la que piden que se adapte a las necesidades reales de los empresarios. Ahora mismo la patronal tiene varios cursos en marcha, aunque sin llenar todas sus plazas.

Otra forma tienen de ver las cosas en los sindicatos. José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias, considera una "leyenda urbana" que siempre llega por Semana Santa lo de la falta de personal porque no hay profesionales en la hostelería. "Siempre se oye el mismo run run, la misma falacia: la gente no quiere trabajar. Lo que la gente no quiere es precariedad; no se puede dar un servicio premium con condiciones low cost", advierte Zapico. Según el sindicato, en Asturias hay 14.038 personas demandantes de empleo en el sector, de las cuales 9.440 están en paro.