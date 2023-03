Adrián Barbón, el Luarca por la crisis de los incendios: "Es un atentado para Asturias"

"Esto no deja de ser un acto terrorista, porque los que han hecho esto no merecen otro nombre". Estas son las contundentes declaraciones que el presidente del Principado, Adrián Barbón ha realizado desde Luarca en el concejo de Valdés, el punto que reviste más gravedad de los 117 fuegos que permanecen activos en Asturias y cuya evolución puedes seguir en directo.

Por el momento en la región han sido evacuadas un total de 375 personas que han tenido que ser reubicadas. El objetivo por le momento, según ha hecho saber Barbón es centrar los esfuerzos en la contención de los fuegos. "La prioridad no es tanto la extinción de los incendios sino contenerlos para que no pongan en peligro las vidas de las personas y los pueblos", al tiempo que subrayó la premeditación con la que habían sido producidos los fuegos. "Es una situación de carácter premeditado, por lo que ahora, el propósito es identificar a los sospechosos".

Ante la convulsa situación, el presidente quiso recordar el escenario vivido hace dos años a raíz de la pandemia. "Quiero lanzar un mensaje de confianza a la gente. Ya vivimos una situación durísima hace dos años como fue la pandemia y ahora lo que hay que hacer es dejar trabajar a todos los profesionales que están velando por controlar una situación dramática", indicó.

La parada en Luarca será una de las diferentes localizaciones que el presidente visitará a lo largo de la jornada. "Vamos a estar todo el día visitando los sitios más importantes para transmitir un mensaje de confianza en los que más saben, en bomberos y técnicos de seguridad pública que son los que saben cómo actuar. Los políticos lo que tienen que hacer es tomar las decisiones debidas", añadió.

"Es terrorismo ambiental"

Óscar Rodríguez, gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), hizo balance del desolador escenario. "El incendio está activo pero los dos flancos hasta la cabeza cuentan con personal operativo en ellos", indicó.

Sobre el posible origen de los fuegos, el gerente señaló apuntó a las estadísticas de las quemas ganaderas. "Es una costumbre en Asturias y que recogen las memorias anuales del SEPA. El 65% son quemas ganaderas. Siempre estuvieron y hay que convivir con ellas. Hay que investigar pero lo más grave es lo que ocurrió ayer. Eso no fueron quemas ganaderas y hace daño al operativo e incendios y se está jugando con la vida de los residentes de la zona. Es algo que no me pasó nunca en 31 años de carrera, es terrorismo ambiental", sentenció Rodríguez.