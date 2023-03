"El autor merece la cárcel para el resto de su vida", el lamento de los desalojados de Valdés

El fuego ha destruido casas, hórreos y cuadras. Y las autoridades han aconsejado a los vecinos de cinco pueblos de Valdés que se confinen en sus viviendas y a la población, que no utilice las carreteras. Barbón, que se desplazó a Navelgas para estar al tanto de las labores de extinción, envió un mensaje contundente: "Asturias no arde, la están quemando".

El Presidente lanzó una advertencia: "Vamos a actuar con toda la contundencia de la ley frente a los criminales, a los auténticos terroristas que están causando estos daños y poniendo en riesgo vidas humanas", añadió. Calificó la situación de "dura, excepcional". Llamó a "endurecer las penas" contra los pirómanos en el Código Penal, porque "el 99 por ciento de los incendios son provocados. Hay dos grandes enemigos: primero, los terroristas que provocan estos fuegos; y, en segundo lugar, el viento".

Las llamas cercaron la autovía del Cantábrico en Cadavedo (Valdés) a media tarde. El peligró era evidente para los usuarios, así que la Guardia Civil tuvo que cortar el tráfico. Decenas de personas quedaron atrapadas. Por ejemplo, los ovetenses Emilia Fernández y Eduardo Álvarez, que se dirigían en su vehículo a Navia para recoger a su nieto y que no pudieron ir más allá de Cadavedo. "No sé si llegaremos. Además, el pequeño tendrá que dormir", se lamentó la abuela. No llegaron: tuvieron que regresar a Oviedo, puesto que tampoco era posible tampoco avanzar por la carretera de la Costa, la N-632. Los automovilistas tuvieron que dar la vuelta.

Cerca de la medianoche, el fuego asediaba la gasolinera de Quintana (Valdés), situada al pie de la carretera. Julia Montila y José Carlos Gómez fueron evacuados por ello. "Nos dijeron que rápidamente marchásemos de allí, que podía estallar la gasolinera. Yo me puse nerviosa… Cogí el bolso y no cogí la cartera", relató ella. "Se veían llamas, pero no tan en la carretera; luego vimos que se estaban acercando. Y ahora parece que estamos viviendo una película", añadió. Ambos fueron trasladados al polideportivo municipal Pedro Llera de Luarca, junto a decenas de evacuados más. Se esperaba la llegada de más de 300 personas, por lo que se habilitó también como improvisado albergue el polideportivo del IES Severo Ochoa luarqués.

"Se vive con nervios, no puedes hacer nada", contaban en el polideportivo municipal José Luis Rodríguez, de 83 años, y su mujer, Carmen González, de 76, que tuvieron que dejar atrás su casa en Fijuecas. "Fuimos a Trevías a gimnasia y empezó a quedarse nublado todo, fuego por un lado y por otro, y en un momento lo cerró todo". Al regresar al pueblo, "ya no había nada, no entré en casa siquiera: llegaron unos parientes y nos dijeron que teníamos que marchar". "Una casa que empezamos de la nada, cuando no había ni agua... El trabajo de toda la vida". Rodríguez lo tiene claro: "El que prendió fuego merece la cárcel para el resto de la vida, o morirse; esto no se hace a nadie".

Manuel Antón es de Leiriella. "Estábamos rodeados de fuego por todos los sitios", afirmó. "Se pasa muy mal, esto nunca lo vimos. Vimos fuego, pero esto no, con este viento… Las casas igual no peligran porque hay prao alrededor, pero los montes y plantaciones, todo... Se siente una impotencia… Perder todo". A sus 67 años, ya peleó contra incendios pero "nunca uno así". "Queríamos quedar en la carretera para controlar algo la situación, pero no nos dejaban", agregó.

"Mucha tristeza, mucha angustia… No se puede hacer nada. Mucha impotencia". A sus 74 años, la sacaron de casa "a toda prisa. No pudimos recoger nada, nos fuimos con lo puesto", relató Pilar Berdasco Feito, de Leiriella.

Zulema Cano Fernández llegó en zapatillas al polideportivo. Es de Ranón (Valdés). "Vino la Guardia Civil y quedó la cena en la mesa", narró. "Esto asusta, nunca lo vi", agrega quien ahora tiene "un nudo en la garganta". "Fíjate que tengo un piso en Luarca, y vengo al polideportivo porque allí no voy a poder dormir", explicó.

También hubo quejas por la deficiente gestión de la Administración. José Antonio Pérez Gayol y Emilio Pérez Valdés, ambos vecinos de Villar (El Franco) admiten que los principales culpables son los pirómanos, pero creen que hay más responsables, aunque sea en menor medida. "Los incendios siempre se previnieron en invierno, con cortafuegos bien preparados y quemas controladas. Pero ahora todo son prohibiciones, ni cortan ni dejan cortar, ni limpian ni limpiar... Antes el monte estaba limpio, y en cuanto se veía un fuego allá iban todos los vecinos a apagarlo, pero ahora está prohibido", apuntó Pérez Gayol. "Falta previsión y cultura", destacó. Puso un ejemplo: "En los pueblos se sabía que los incendios se apagan prendiendo en dirección contraria, pero ya no se hace".

Entretanto, un intenso olor a humo invadía la atmósfera en las principales localidades del centro de la región, pese a estar situadas a decenas de kilómetros de los incendios más cercanos.