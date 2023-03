Los bomberos asturianos denuncian un "fevemocho": doce camiones parados en plena ola de incendios al estar mal diseñados

En plena oleada de incendios, un grupo de Bomberos de Asturias, con el apoyo SOS Occidente Centro, el partido de la España Vaciada en Asturias, ha querido denunciar la paralización de "una docena" de camiones en La Morgal por defectos y errores en su diseño. Una equivocación que recuerda al "Fevemocho", el error en las dimensiones del proyecto de nuevos trenes de vía estrecha que ha impedido su fabricación. Aunque en este caso, tal y como denuncian, los camiones de bomberos ya han sido fabricados, pero no pueden entrar en funcionamiento al no cumplir con medidas y condiciones técnicas, lo que impide que pasen la ITV. Una situación que se ha hecho especialmente hiriente coincidiendo con la gran oleada de incendios que está azotando la región (que se puede consultar en este mapa de los fuegos activos) y contra la que está volcada la plantilla del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a la que pertenecen los bomberos.

"Los nuevos camiones no cumplen el pliego de condiciones y no pueden entrar en funcionamiento por no pasar la inspección técnica. Son alrededor de una docena. Estos vehículos nos permitirían estos días atajar incendios en muchísimas zonas que tengan multitud de gente y poder tener los fuegos algo más controlados", denuncian bomberos del SEPA.

Estos mismos bomberos apuntan a que hay un problema con las "dimensiones de la grifería" para las mangueras, que está situada en estos camiones en la parte trasera y "ocupa demasiado", por lo que los vehículos "no pasan la inspección". "Al parecer, la grifería va fuera y tiene que ir por debajo. Además, los camiones no tienen barras antiempotramiento. Lo tenían que haber previsto con tiempo los técnicos encargados del contrato, a los que seguramente no les pase nada...", agregan indignados estos bomberos.

Raquel L. Murias, portavoz de SOS Occidente Centro, acudió a La Morgal para comprobar la inutilización de los camiones de Bomberos. "Todos estos camiones están parados; matriculados, pero no se pueden usar porque se diseñaron mal y no se puede salir a trabajar con ellos. Son una docena de camiones que, en caso de estar funcionando, serían de gran ayuda para paralizar los incendios. Parece mentira que una administración se equivoque en unas medidas de unos camiones, al igual que con los trenes de Feve que no entran por los túneles", denuncia.