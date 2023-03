La noche en la que los peregrinos durmieron con las botas puestas para poder escapar: "las chispas volaban" en Lavadoiro

"¿Ahora dónde meto yo el ganado?", se pregunta Manuel Martínez, vecino de Porciles (Tineo), que el miércoles vio como en cuestión de horas el verde que rodeaba al pueblo se tiñó de negro y de un plumazo desaparecía bajo una lengua de fuego el pasto de primavera, kilómetros de cierres de sus fincas y plantaciones de pinos que estaba a punto de vender.

"El monte estaba abandonado, necesitaba desbroce o quemas controladas, las llevamos pidiendo desde hace años. Era una bomba de relojería. Tarde o temprano podía pasar", analiza. La solución para él es sencilla: "Con coordinación y pensando en los que quedamos aquí, que nada tenemos que ver con cuatro irresponsables, se podría evitar".

Los vecinos de los pueblos afectados por del incendio en Lavadoira –y que en una tarde recorrió Porciles, Colinas de Arriba, La Mortera, Coucellín, Santiago de Cerredo (todos en Tineo) y continuó devorando hectáreas más allá del concejo– compartían indignación el día después. Muchos en todoterrenos y tractores recorrían fincas y montes valorando daños. Resumen: "Quemó todo". El ganadero de La Mortera Jairo Rodríguez estaba cerrando una finca para sacar las vacas al pasto cuando todo pasó. "Ahora no queda nada. Eso significa mucho dinero y trabajo". Este joven sacó su cuba para regar al lado de las casas que podían correr peligro y en la orilla de la carretera.

El fuego quemó plantaciones de pinos conveniadas con la consejería de Medio Rural y también privadas, como la de Manuel Martínez, que recuerda haber trabajado en ella con 14 años al lado de su abuelo y su padre. "Para el día de mañana tienes algo aquí", le decía su abuelo: "El esfuerzo de nuestros abuelos quedó borrado en una tarde. Solo espero justicia". Según relatan los lugareños, cada cierto tiempo se prende el monte por la misma zona.

El miedo también causó estragos. "Llegué de otro pueblo y vi delante de casa a los bomberos. Las llamas estaban al lado. El humo no te dejaba respirar. El susto fue tremendo", cuenta Josefa Feito, de La Mortera, que recuerda que hace 40 años también vivieron un incendio similar. "Estabas ciego. Sentías el fuego aunque no lo podías ver", describe Paco Bueno, de la misma localidad. En Colinas de Arriba, donde el fuego se acercó peligrosamente a las casas, los vecinos seguían refrescando las zonas quemadas. José Pérez y Enedina Almoño, provistos de cubos, aplacaban las chispas. "Fue lo nunca visto, temblamos si se vuevle a reavivar", aseguraba Enedina Almoño. Su marido, José Pérez, explicaba: "No quedó un rincón por quemar, llegó a cruzar la carretera, las chispas volaban, no sabíamos dónde podían caer e incendiar".

Por la zona afectada pasa el Camino de Santiago. El fuego sorprendió a los peregrinos. En el albergue de Colinas de Arriba se hospedaron diez caminantes. "Algunos estaban con las botas puestas por si tenían que salir corriendo", explica José Boto. Durante la tarde del miércoles se cerró la ruta de los Hospitales. Otro lugar afectado fue Coucellín, una aldea con un solo habitante y que forma parte de la ruta conocida popularmente como la de los pueblos abandonados, junto a Curriellos y Beisapié. Las llamas rodearon la pista de acceso y obligaron a una dotación de bomberos a hacer guardia con una motobomba. Hasta que todo quemó no hubo tregua.

Cuatro casas, tres hórreos y una cuadra devorados en tres pueblos

El incendio de Lavadoira también se dirigió hacia Allande, quemando el monte de Fonfaraón, donde tuvo que intervenir la UME, y destruyendo cuatro casas, tres hórreos y una cuadra. Según explicó el alcalde, José Antonio Mesa, "es importante cortar el avance de la gran lengua de fuego para que no se acerque a los pueblos más próximos a Pola de Allande". En el concejo también fue preocupante la llegada de las llamas a las proximidades de los pueblos de Castanedo, Villar de Castanedo y San Pedro, en la parroquia de Lago, y que se sitúa a la zona sur del que afectó a la parroquia de Santa Coloma el miércoles y que provocó que se quemaran dos casas en el pueblo de Is –una en ruinas y una segunda residencia–, además de una cuadra y dos hórreos. También afectó a la localidad de Llaneces, donde ardió una casa. En Arbeyales quemó una casa en ruinas y un hórreo.