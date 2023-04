A Mariña Lucense, en el norte de la provincia de Lugo, es un mundo. Su excelente gastronomía, la diversidad y riqueza de sus paisajes, sus ambientes seguros y tranquilos, su historia, sus artes, sus gentes...conforman un territorio versátil y sorprendente en Galicia.

Es una comarca que fascina al visitante con villas históricas como Mondoñedo, Viveiro o Ribadeo; con playas paradisíacas y sorprendentes paisajes como el Monumento Natural de la playa de As Catedrais (Ribadeo), Santo Estevo do Ermo (Barreiros), el Faro de Roncadoiro (Xove); con monumentos tan importantes como la Basílica de San Martiño (Foz), la Catedral de Mondoñedo, la Puerta de Carlos V (Viveiro), el Monasterio de San Salvador (Lourenzá), el Castelo de Castrodouro (Alfoz) o las Reales Fábricas de Sargadelos (Cervo). Y otros tan auténticos y sorprendentes como la Mina Consuelo (A Pontenova), el barco museo bonitero Reina del Carmen (Burela) o el Fuciño do Poco (O Vicedo), cerrado actualmente por obras de mantenimiento.

A Mariña Lucense es un territorio diverso y auténtico para visitar en cualquier época del año, de gente hospitalaria, que destaca por su patrimonio natural y cultural, por su rica y variada gastronomía y por su tranquilidad. Quienes visitan esta zona se relajan y respiran en ambientes que invitan al descanso y a la calma, en lugares amplios y abiertos, en naturaleza y vida rural… en donde, vivir el norte de Galicia. (www.amarinalucense.gal)

El abanico de posibilidades para disfrutar de estas vacaciones en A Mariña Lucense es amplio y diverso. El fervor y el recogimiento de las procesiones inundarán las calles de la ciudad del Landro. La Semana Santa de Viveiro, que fue declarada de interés turístico internacional en 2013, recupera su formato habitual y tradicional tras dos años de pandemia.

La primavera y los días, que ya tienen más horas de luz en esta época del año, invitan a recorrer los parajes naturales de esta tierra: paseos marítimos, sendas costeras o las diversas rutas por municipios del interior.

Para el caminante más activo el Camino de Santiago del Norte, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2015; el Camino Natural de la Ruta del Cantábrico, con 131 kilómetros y 7 etapas por toda la costa lucense; o el Camino de San Rosendo, de 32 km, entre Mondoñedo y Foz, son otras de las alternativas de las que disfrutar en los próximos días.

Y para reponer fuerzas nada mejor que saborear la exquisita gastronomía de A Mariña Lucense: merluza del pincho de Celeiro y de Burela, además del bonito, percebes de Rinlo, coquina de O Vicedo, el pulpo de la costa cantábrica, bogavantes, nécoras o erizos, además de otros muchos pescados y mariscos del día, que llegan a los restaurantes con una excelente calidad y frescura. Carnes como la ternera gallega o cachena o la de porco (cerdo) celta, productos de la huerta como los pimientos de Piñeira o la faba de Lourenzá -con indicación geográfica protegida- miel, setas, castañas, grelos… son solo algunos de los excelentes productos que se pueden encontrar en la amplia oferta hostelera de esta zona.