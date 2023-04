Extenso, bello e intenso. Así es el Occidente asturiano, amplio territorio que también destaca por la bonhomía de sus habitantes y por su riqueza natural y cultural. Cuando se habla del occidente de Asturias se hace referencia a las inmensas y fértiles tierras que conforman todo el oeste de la región, desde la costa hasta el interior, abarcando cuatro grandes y carismáticas comarcas: Oscos-Eo, Parque Histórico del Navia, Comarca Vaqueira, y Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. En todas ellas existen lugares mágicos para visitar, espacios que harán vivir momentos únicos que , sin lugar a dudas, se traducirán en recuerdos imborrables.

Por ejemplo, la ría del Eo, uno de los estuarios más bellos y variados de la costa asturiana. Este espacio protegido, que además forma parte de una de las Reservas de la Biosfera asturianas, la de Oscos-Eo, es un auténtico vergel para la flora y la fauna marina, aves incluidas. Además, esta ría es perfectamente navegable. Es más, para disfrutar de su belleza en plenitud, es muy recomendable un paseo en barco u observarla desde cualquiera de sus riberas, especialmente desde las villas de Castropol y Figueras. En ambas localidades podrá disfrutarse de sus cascos históricos, así como de una excelente cocina marinera.

Navelgas y Grandas de Salime

Otra visita obligada en una ruta por la zona occidental es Navelgas, la capital del oro imperial. Bien sabido es que los romanos pusieron sus ojos en el occidente de Asturias por las grandes reservas de oro existentes en su subsuelo, y la huella de este gran Imperio es visible hoy en las muchas minas que dejaron sobre el terreno para la posteridad, claramente perceptibles en la actualidad. Por esta razón, Navelgas es el verdadero epicentro de este sueño dorado de tantos siglos, y cuenta con un museo del oro –el MOA– donde se podrá conocer más detalles sobre esta curiosa historia. Además desde allí parte una ruta del oro, para ver in situ los yacimientos que explotaron los romanos para la fabricación de moneda imperial.

Navelgas, con su barrio antiguo, y con su paseo a pie de río, es un sitio singular, lleno de encanto, donde el bateo de oro es una actividad fluvial muy arraigada y que bien merece una visita. Lo mismo que el Museo etnográfico de Grandas de Salime, el tesoro del tiempo pretérito. Es un espacio donde contemplar verdaderas joyas etnográficas que muestran la forma de vida de las aldeas del occidente de Asturias en los siglos precedentes. Con casi 40 años de andadura, este museo es una gran compilación de los saberes rurales de muchos siglos y ha sido una pieza clave para evitar la pérdida de todo ese conocimiento y memoria colectiva. Consta de tres edificios principales que son un exponente de la arquitectura tradicional de la zona: Casa Rectoral, Casa del Molinero y A Casoa. Los espacios abiertos de tránsito se encuentran jalonados por arquitecturas menores y elementos muebles de finalidad específica, que también se integran en la exposición y entre los que se encuentran el molino, el hórreo, la panera, el cabazo o la capilla.

Bosque de Moal

Moal, en Cangas del Narcea, "Pueblo Ejemplar de Asturias 2018", es el punto de partida de una senda que, si se recorre, lleva al otro lado del río, y adentra al visitante en un bosque de castaños que parece sacado de un cuento infantil. Esta senda dibuja un trayecto sencillo en el entorno del bosque de Muniellos, Reserva de la Biosfera, y representa por tanto la puerta del corazón más verde y frondoso del suroccidente de Asturias. En esta escondida senda se pateará el terreno a la vera del río Muniellos, y pueden verse hayedos a la par que "cortinos", construcciones circulares de piedra cuya función es proteger las colmenas de la codicia gastronómica del oso pardo cantábrico.

Cudillero y el río Navia

La villa marinera de Cudillero es tan carismática como bella, y tan singular como admirada. Colgada literalmente de la ladera de una montaña, Cudillero es colorista y alegre, y destila por los cuatro costados su pasado y presente marinero. La atalaya, el faro, el paseo del puerto y la placita en la que desemboca su anfiteatro son lugares que nadie puede perderse en una visita. Asimismo, si uno da una vuelta por el barrio de pescadores, contemplará algo único en Asturias: a las puertas de las casas de marineros, casi a modo de tarjeta de visita o distintivo, se ve unos pequeños escualos, ya deshidratados. Son los famosos curadillos, que en épocas pasadas eran alimento cotidiano y que son un manjar único.

En cuanto al Navia, es uno de los grandes ríos asturianos. De esos que marcan el carácter fluvial y natural de esta tierra. Su imponente caudal y los paisajes por donde transcurre hacen de un descenso en kayak una experiencia verdaderamente recomendable. La exuberancia de la vegetación, la dimensión del río, la vida natural y rural de sus riberas… todo hace sentirse un ser único en un momento único. Navegar el Navia es navegar por un remanso de paz, con calma y tiempo para todo.

Salas, As Veigas y Mazonovo

Desde Oviedo a Grandas de Salime, el Camino de Santiago serpentea brillante por el occidente asturiano, y en cada etapa, a cada momento, aparece ante los ojos una realidad sorprendente, ya sea una villa medieval, un monasterio, una cascada, un puente, un banco en el camino con vistas panorámicas o muchos otros hallazgos personales e intransferibles. Una de esas villas medievales de película es Salas, cuyo casco histórico, por el que transcurre el Camino Primitivo de Santiago, deja deslumbrado al visitante. El Castillo de Valdés-Salas o la Colegiata de Santa María la Mayor son dos de los hitos monumentales e históricos más notables, enmarcados en un ambiente muy jacobeo, con un goteo constante de peregrinos de todas las nacionalidades que hacen una parada en esta villa eterna para contemplar su casco histórico, o sencillamente para disfrutar de su quietud, buena cocina y hospitalidad.

As Veigas, por su parte, es una auténtica aldea perdida. Una aldea completamente bucólica, como surgida de la imaginación del más sensible de los artistas. Se halla en Taramundi y destaca por sus casas impecables y sus tejados de pizarra negra que relucen con el sol, como si el tiempo no hubiera transcurrido.

Otro punto de referencia para el turista es Mazonovo, un lugar para disfrutar de los ingenios hidráulicos antiguos. Toda esta zona del occidente asturiano está sembrada de ellos para aprovechar el agua como energía de supervivencia rural, y Mazonovo es un claro ejemplo, muy bien conservado y en funcionamiento. Aquí se podrá conocer la magia combinada del agua y el fuego, y comprobar en vivo el arte de la "ferrería". Además el lugar es idílico, con un pequeño río, un puente y un conjunto de edificaciones - mazo incluido – con la arquitectura característica de los Oscos a base de piedra autóctona y pizarra negra.