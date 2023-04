Viajes truncados por las llamas: ir a un entierro a Tineo y "pasar más de 14 horas en el coche" para volver a Valdés

Volvían de un entierro en Tineo pero les cortaron la carretera en Cortina, cuando estaban a 18 minutos de su casa en Setienes (Valdés) y tuvieron que pasar nada menos que 14 horas en el coche, casi sin cenar y no pudiendo ni dormir. Es la odisea que vivieron Puri Fernández al volante, María del Rosario Segurola y Andrés Pérez. "Con la oscuridad, el resplandor impresiona mucho más. Por la noche daba miedo", relata la conductora mientras aguarda a que la Guardia Civil abra el tráfico en el cruce de Cortina hacia San Pelayo de Tehona porque la carretera por Almuña "está imposible, con piedras y todo", según los agentes.

"Cuando nos cortaron la carretera serían las nueve de la noche. Veníamos de un entierro, el muerto bien lo merecía, pero vamos a tener este recuerdo toda la vida, no lo olvidaremos jamás ", comenta Rosario Segurola con un buen humor que sorprende tras tan larga espera y sin comida. "Fuimos al restaurante La Unión pero no quedaba casi nada porque habían pasado por allí los bomberos que estaban trabajando en los incendios. Tomamos unos sobaos con café", coinciden Rosario Segurola y su cuñada, Puri Fernández. Andrés Pérez, primo de la conductora, tuvo que conformarse "con un Phoskito y una Coca-Cola, como los críos".

La conductora, Puri Fernández, prefirió quedarse a las afueras de Trevías que tratar de llegar Setienes por alguna carretera secundaria porque ya caía la noche. "Estábamos rodeados de fuego por todos los sitios, era peor que una película", añade la vecina de Setienes. "Me llamó mi hija hoy y me preguntó que si había dormido algo. Ni bostecé", desvela su cuñada. A Andrés Pérez también le llamó su hija y le preguntó si había tomado el medicamento para la tensión. "Nunca nos quiso tanto la familia como hoy", añade este valdesano que aceptó el corte y el paso de las horas con una simpatía admirable: "Puri es una todoterreno, pero si no abren la carretera que vengan a buscarnos en tractor", bromea este valdesano que tuvo palabras de ánimo para una pareja zaragozana que también se vio atrapado en el mismo corte de carretera. "Los volví a ver esta mañana en el desayuno. A ellos seguro que tampoco se les va a olvidar esto", detalla.

Por fin buenas noticias. Los agentes de la Guardia Civil comentan que se va abrir la autopista y si está despejada la carretera que va por San Pelayo de Tehona y Villanueva se levantará el corte, decisión que se produce a las 11.35 de la mañana. Puri arranca. Hacia las doce estarán en sus casas.

Unos metros más atrás de esa misma caravana aguardan tres jóvenes de Tapia que estudian en Oviedo y salieron del Cristo para, aprovechando que La Espina está libre de incendios y humo, poder llegar a la costa del Occidente asturiano. "Vinimos por dentro y hasta aquí llegamos", afirman Mateo González, Carmen Lastra y Bruno Sol. Tienen tan buen humor como Puri Fernández y compañía pero menos paciencia. Minutos antes de que se abra la carretera optan por buscar una alternativa por el laberinto de vías locales del entorno. Carmen María Miranda no tiene esa posibilidad porque el camión con el que lleva leche de Grado a Galicia no puede circular por caminos tan estrechos: "Hay que tener cuidado con el humo, es muy peligroso por el monóxido, puede ser un trampa", alerta la camionera. Su ayudante, Juan Alfonso Fernández "Cuqui" confía en "no perder demasiado tiempo".

En cuanto se abre la carretera que lleva de Cortina a Cadavedo, el viaje permite ver fincas y casas amenazadas por el fuego. "Nunca en la vida sentí las llamas tan cerca", reconoce Celestina Boto, apoyada en dos muletas y con su hijo, Braulio Mayo, al lado, en el pueblo de Villanueva, a unos cinco kilómetros de Trevías.

–¿Pasote el susto?, le pregunta un vecino.

–Pa susto tuvo bien. La verdad que imponía el fuego.

Los de Casa Ramiro pasaron la noche en vela porque el cabeza de familia, de 85 años, está recién operado y no veían conveniente que se moviera. "Teníamos que haber ido a Jarrio a revisión, pero nos lo aplazaron al lunes", explica Celestina Boto, que tiene un deseo muy claro: "Ojalá los cojan, a los que prendieron, y nunca más los suelten", dice esta valdesana que tiene muy claro que "este fuego viene de lejos, no lo quemaron aquí. Las llamas entraron por San Feliz a San Pelayo y nos cogieron, avasallándonos a nosotros en medio en Villanueva".

Con el fuego en los eucaliptos que coronan el talud anexo a su casa mira enfrente al otro lado de la carretera, y reclama, casi ruega, que limpien la maleza allí existente. "Ya se lo dije al alcalde de Valdés, que es un peligro porque como alguien tire ahí una cerilla se puede liar. Pero pasó febrero, pasó marzo y nada... se debió olvidar", reivindica a uno de los operarios que se acercó ayer hasta su casa. "Señora, nosotros somos del ayuntamiento de Cudillero", responde, no sin cierto tono de disculpa el efectivo que, de inmediato, recibe aviso para ir a otro punto de la zona. "Es un no parar desde hace tres días", confirma el guardia civil Aaron Echevarría, del puesto de El Pitu (Cudillero), que solo un cuarto de hora antes estaba apurriendo cubos de agua sin parar junto a su compañero José María Iglesias a un equipo de Protección Civil valdesano, formado por Manuel Crespo, Manuel Alonso y el coordinador Amador Suárez, para evitar que las llamas del monte pasen a una finca de San Pelayo de Tehona: "Aquí tenemos que arrimar todos el hombro. Lo peor fue anoche, en la autopista ni se veía del humo".

Millones de euros perdidos, en tres días, en la repoblación de pinos jóvenes