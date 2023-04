El campanu espera en medio de la polémica

Por fin ha llegado uno de los días más esperados por los pescadores asturianos. Hoy comienza la temporada de pesca del salmón con muerte, que se extenderá hasta el 15 de julio. Si bien hace quince días se abrió la campaña sin muerte, ésta no puede competir en relevancia con la que ahora comienza. El periodo de capturas viene marcado por la introducción de normas de control de la actividad más férreas que han levantado ampollas en algunos sectores. "Cada vez hay más legislación para no resolver nada. El problema de los ríos no se arregla solo con normas, hay que invertir y promover ideas. Lo que llevamos haciendo estos 20 años no sirve para nada", lamenta Carlos González, pescador y guarda del río Eo, en el occidente de la región, lindando con Galicia. La subasta del Campanu en Cornellana será a las 13.00 horas si la pieza sale por la mañana o a las 18.00 horas, si se captura por la tarde.

La principal novedad de la temporada afecta a la cuenca occidental del Principado. Se trata del cupo máximo de 240 salmones fijado en la cuenca del Narcea-Nalón. El presidente de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea", Enrique Berrocal, considera que hay muchas maneras de proteger al salmón "sin tener que echar al pescador del río". También esta cuenca será la única que no contará con zona libre de pesca, a excepción de algunos pozos concretos del Nalón. Para Berrocal, esto implica que "el que no tenga coto y no pague, no podrá pescar a cebo en el Narcea". A nivel general, se podrá capturar un salmón por pescador y día, con un tope de dos salmones por licencia y temporada. Cuando se alcance dicha cifra, el pescador que quiera continuar con su actividad habrá de devolver el salmón al río tras la captura. En cuanto a las expectativas de que el campanu salga hoy, en el inicio de la temporada, Berrocal pronostica que "aunque el río está precioso, en abril entran muy pocos salmones. La temporada alta es en mayo y junio. Bueno, que entra alguno, seguro, pero claro, hay que dar con ellos". En cuanto a si los incendios han podido afectar a los ríos en algún sentido, Berrocal asevera que no. "Hombre, otra cosa es que se produjeran, por ejemplo, unas lluvias torrenciales que arrastrasen a los ríos la ceniza, pero no es el caso, no les ha afectado para nada", explica este experto, que asegura que hoy los ríos asturianos volverán a ver a sus orillas numerosos pescadores en busca de cobrarse la pieza reina de la temporada.

Eugenio González es un habitual de la cuenca del Narcea. Este veterano pescador, que ha tirado la caña "un par de veces", sin suerte, durante la campaña de pesca sin muerte, afirma, sin embargo, que "algún colega me ha dicho que ha visto algún salmón". González es consciente de que "si no hay peces, no hay nada que hacer", aunque espera que haya "suerte" y puedan sacar el campanu. También ha llegado a oídos de Carlos González que en el río, en este caso el Eo, "algún salmón se ha visto". González es optimista de cara a la campaña entrante, pues "el río está bien de agua", por lo que "puede haber campanu" en la jornada de hoy, considera.

Más pesimistas

En la zona oriental del Principado, los pescadores se muestran más pesimistas que sus homólogos de la cuenca occidental. "Iré a la zona libre, sin mucha esperanza. El río está muy bajo y hay cada vez menos zonas libres donde pescar. Muchos pozos se ven a ojo y no hay falta ni de echar", comentó a LA NUEVA ESPAÑA Manuel García, "el Moli", ribereño de Vega los Caseros (Parres), en horas previas al inicio de la temporada salmonera en la cuenca del Sella.

"Hace falta que llueva. Además, sacar el campanu en la zona libre es una lotería. Al haber menos zonas libres donde pescar estaremos los pescadores más amontonados, que es justo lo que se pretendía evitar". García arremete con dureza contra la Administración. "No tienen ni idea, cada año que pasa hacen las cosas peor. La gota que colma el vaso es hacer todo el río cotos los fines de semana, porque el que trabaja de lunes a viernes, el fin de semana no puede venir a pecar. Es una auténtica vergüenza", sentencia con indignación.

García no es el único cabreado entre los pescadores del sector oriental por el cambio de normativa. Prueba de ello es la concentración prevista para hoy de la que tomarán parte ribereños y deportistas en los aledaños de El Puentón, en Cangas de Onís.

La entidad convocante es la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, que lidera Antón Caldevilla, uno de los colectivos de pescadores más numerosos. Tendrá lugar a las 12.00 horas, con objeto de protestar contra la restrictiva normativa de pesca fluvial del presente ejercicio 2023, la cual ha sido motivo de recurso ante los tribunales. En ese mismo lugar, aunque a las 18.00 horas, tendrá lugar la subasta del campanu de la susodicha cuenca, siempre y cuando el agraciado pescador –en el supuesto de que lo capture durante la jornada– se decante por comercializarlo en pública puya. "Algún salmón seguro tiene que haber, pero según está el río de seco –bajo de nivel–, no muchos", tercia Javier Gutiérrez Cuadriello, de la saga de "Los Barqueros", quien también probará fortuna en algunos lances libres de la cuenca del Sella, cerca de Arriondas (Parres). "En esta época a los salmones les cuesta remontar el río si no tiene caudal. Y claro que puede salir el campanu, aunque las condiciones no son nada favorables. Veremos qué pasa", comenta Gutiérrez, también descontento con la actual normativa de pesca. "Es de traca, un despropósito".

La problemática de la pesca fluvial también se centra en los cormoranes, garzas y garcetas, entre otras especies invasoras, así como las gaviotas –sin olvidar las nutrias–, que siguen haciendo estragos en la cuenca del Sella, sobremanera en el curso medio-alto, alimentándose de salmónidos en diversos puntos de la ribera. Desde hace años la cuestión de los cormoranes acarrea mucha polémica entre los aficionados a la pesca fluvial y las asociaciones ecologistas. Desde el Gobierno regional se suelen autorizar controles poblacionales en las distintas cuencas de Asturias para tratar de evitar la masificación de esa especie depredadora y los consiguientes daños al hábitat piscícola. Ese incremento de aves depredadoras que buscan alimento en la zona fluvial se hace más que notable en lo que antaño era una de las zonas trucheras por excelencia del río Güeña, catalogadas sus aguas como salmoneras, pero en la actualidad apenas acoge peces en sus aguas, y eso que está considerado como coto de pesca sin muerte, denominado "Cangas de Onís", abarcando desde el puente de El Cortijo hasta la confluencia con el Sella. Su extensión es de alrededor de un kilómetro de longitud en pleno casco urbano de la vieja capital del reino de Asturias.

Pese a la polémica por la nueva normativa y las dudas acerca del caudal del río, los pescadores ya afilan sus cañas en busca del deseado campanu.

Campanadas en Cangas de Onís por la primera captura

Las campanas del exbenedictino monasterio de San Pedro de Villanueva –más popular entre sus convecinos como «el conventu o conventín»– y actual Parador de Turismo de Cangas de Onís, volverán a sonar hoy domingo, 2 de abril, en cuanto se eche a tierra el primer salmón de la temporada en la cuenca del Sella, si es que sale en esta primera jornada hábil de la campaña de pesca tradicional al salmón, en aguas continentales del Principado de Asturias. La tradición del campanu se enraíza desde tiempos inmemoriales con el Monasterio de San Pedro de Villanueva, que tenía otorgada la vigilancia del río Sella, en un tramo comprendido entre Cangas de Onís y Arriondas, y por lo tanto gestionaba el uso del río y, por supuesto, de la pesca en él, ya que cobraba tributos a quien pescaba en sus pozos. Cuando los salmones comenzaban a remontar el río y se les veía en él, los monjes hacían sonar la campana para avisar por este medio a todos los vecinos para que fueran a pescar y de esta manera seguir generando ingresos para el monasterio. El pasado viernes el director del Parador, Ignacio Boch, recibió a clientes y visitantes para, además de darles la bienvenida al establecimiento, recorrer en una visita guiada la riqueza arquitectónica de este bello monumento nacional, siendo muy especial el momento de visitar el entorno del campanario de la iglesia del monasterio de San Pedro de Villanueva, ya que procedió a hacer varias pruebas de sonido con el tañer de las campanas con vistas al ansiado día de hoy, primer domingo de mes, cuando se iza el telón de la campaña salmonera 2023 en los ríos astures. Informa desde Cangas de Onís J. M. Carbajal.

En el Cares-Deva todavía no se vio «ni una cola»

«No creo que salga ni de coña. Muy escaso de agua y no se vio todavía ni una cola. Yo pienso que para mediados aparecerá. Pinta bolos unos días». Así resumía la situación horas previas al inicio hoy de la temporada un experto en la materia de la pesca con muerte del salmón en la cuenca más oriental de la comunidad autónoma del Principado, la del Cares-Deva. Eso sí, algunos de los mejores pescadores del Oriente probarán hoy suerte en los cotos con más posibilidades de dar el campanu en esta zona, como son los del El Tilo o El Churru. Informa J. M.Carbajal.

Subasta por segundo año en Cantabria