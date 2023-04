El SEPA descarta que hubiera falta de vehículos para la extinción

El gerente del SEPA ofreció una explicación detallada de las razones que han impedido poner las 14 nuevas autobombas. Según Óscar Rodríguez, los nuevos vehículos están pendientes de incorporar una centralita para mejorar la seguridad, concretamente la capacidad de frenada, algo muy necesario para intervenir en zonas pendientes como las que suelen abundar en los incendios forestales. El uso de esta centralita, añadió, requiere una formación para todos los bomberos que usen las autobombas. El gerente del SEPA avanzó que las dos primeras autobombas nodrizas de esta nueva remesa podrían estar listas en dos semanas. "Las autobombas de nueva adquisición cumplen todos los requisitos legales, se recepcionaron por los técnicos y el Interventor general, están matriculadas y tienen la ITV, pero la empresa que monta el chasis nos llamó para poner a coste cero una nueva centralista que aumente la seguridad", indicó Óscar Rodríguez, quien explicó que ese dispositivo podría evitar el sobrecalentamiento de frenos en las bajadas pronunciadas.

El sindicato CSIF pidió ayer que "no se falte al respeto a los asturianos y a los servicios de extinción, diciendo que el uso de las nuevas autobombas forestales no mejorarían el dispositivo desplegado en las últimas 72 horas".

Tanto el presidente Barbón, como el gerente del SEPA, Óscar Rodríguez, agradecieron ayer "la labor y el trabajo impresionante" de los ganaderos y vecinos que han colaborado en la extinción.

Los Bomberos del Principado iniciarán mañana lunes una huelga "a la japonesa". La movilización, convocada por parte de la plantilla y no por los sindicatos, pretende poner al descubierto que la mayoría de parques de la región tiene una escasa dotación de personal, de tal forma que con los servicios mínimos, que los bomberos van a cumplir a rajatabla, "habrá más gente trabajando que un día ordinario", según explicó una de las convocantes. El comité de huelga ha enviado una carta a los alcaldes en la que plantea que su objetivo es reivindicar "la necesidad de la reorganización y modernización del servicio del SEPA". Aseguran que con la dotación habitual, de tres bomberos por turno, "no es posible rescatar personas de un edificio en llamas y a la vez extinguirlo; tres bomberos no son capaces de llevar una camilla, se necesitan cuatro personas". Otra de las reclamaciones es que la categoría auxiliar de bombero cobra unos 300 euros menos y "hace el mismo trabajo".