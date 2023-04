Los ganaderos lamentan que se les criminalice: "Somos los más perjudicados por los incendios"

Los ganaderos lamentan y critican que se achaquen al sector los incendios que asolaron Asturias en los últimos días. Admiten que puede haber algún "loco criminal" que prenda fuego y defienden que se investigue, que se detenga a los culpables y que paguen "hasta las últimas consecuencias". Pero lamentan que se criminalice al sector agroganadero, porque es "el que más pierde con los incendios"; incluso casas y cuadras han quedado destruidas por las llamas. Sobre las responsabilidades, aparte de a los incendiarios, señalan en segundo lugar a la Administración, por la supuesta ausencia de una política forestal y de prevención de incendios adecuada, unida al abandono de las actividades tradicionales y el despoblamiento de las zonas rurales.

Ramón Artime, de ASAJA, resaltó la "importante labor de los ganaderos en la extinción de los incendios" y rechazó "tajantemente" las "insinuaciones que buscan la criminalización del sector". Los ganaderos se encuentran entre los más perjudicados, porque "la superficie quemada quedará excluida para las ayudas de la PAC", explicó. ¿Responsables? Según Artime, "la falta de política forestal y de prevención de incendios, unido al abandono de la actividad agrícola y ganadera y al despoblamiento del medio rural". Por ello, "no se puede hablar de terrorismo ahora, tras más de 30 años de falta de política forestal en Asturias. No hay desbroces, no hay cortafuegos, no hay limpiezas de caminos, no hay efectivos suficientes para controlar los incendios, los montes están llenos de maleza y de alimañas, y lo más importante, no queda gente en los pueblos", concluyó.

Mercedes Cruzado, de COAG, resaltó que si alguien pierde con los incendios son los ganaderos. "Tenemos aquí nuestra vida, nuestra actividad; se queman las alambradas, los silos, las cuadras, las casas…". Admitió que puede haber "un loco criminal como en cualquier sector, y debe ser perseguido y, si es culpable, que pague hasta las últimas consecuencias, pero culpabilizar al sector es lamentable, indignante", subrayó. "Llevamos mucho tiempo advirtiendo que se está quitando el ganado que limpiaba el monte porque nos lo están matando los lobos y los osos, y que no nos dejan tampoco limpiarlo a nosotros. No se puede tocar nada, ni coger leña o piñas, y gestiona el monte quien no tiene ni idea de lo que hay que hacer. Dan ganas de dejar de luchar y abandonarlo todo para que se vea el resultado", finalizó.

Xuan Valladares, de Asturias Ganadera, condenó a los incendiarios, "sean ganaderos o no". Destacó que los gobiernos regionales del PSOE tienen "mucha responsabilidad en la existencia y dimensiones de estos incendios, por la forma en que está coadyuvando a la desaparición del ganado menor, que controla extraordinariamente bien la proliferación de matorral", "por haber desempoderado a las comunidades vecinales en la gestión del monte sin ofrecer alternativas eficaces en el control del matorral" y "por no haber sabido ni querido presentar la verdadera batalla al despoblamiento rural". Criticó la política de repoblación con pinos y eucaliptos, y abogó por medidas como "desbroces y quemas controladas eficientes, hacer repoblaciones en áreas de vocación forestal a base de especies caducifolias y autóctonas, potenciar la presencia de ganado menor" y fomentar que los jóvenes se queden en los pueblos".

Pablo Álvarez, coordinador de la organización profesional agraria Unión Rural Asturiana (URA), condenó "sin paliativos" a los incendiarios y la "nefasta gestión de los montes" en Asturias, que, a su juicio supone "el caldo de cultivo idóneo para incrementar los efectos de los incendios". Abogó por gestionar el monte mediante "las quemas controladas, los desbroces, el pastoreo", entre otras medidas. "Gracias al apoyo de los de siempre demonizados ganaderos y el de sus cubas y cañones, precisamente tan prohibidos por la Administración, se han evitado en muchos casos desgracias mayores", reseñó.

Este periódico intentó también sin éxito obtener declaraciones de José Ramón García, "Pachón", dirigente de UCA-UPA.