La otra heroicidad del guardia civil que evitó una masacre ciclista en Pravia: "Fue mi ángel de la guarda"

El agente de Tráfico de la Guardia Civil Dámaso Guillén, de 49 años, que salvó este sábado la vida de una treinta de jóvenes ciclistas cadetes en Beifar, en Pravia, tras ser arrollado por un vehículo conducido por Y. T. L., de 37 años, que había robado minutos antes tras agredir con un hacha a dos personas en la misma localidad, ya había dado cuenta en numerosas ocasiones de su valentía y compromiso con el servicio. En 2012, salvó la vida de un joven de 17 años que había sufrido un accidente de moto en Siero. Y no solo lo atendió en los primeros instantes y lo llevó al hospital, sino que se preocupó por él durante toda la recuperación labrando una amistad que duraba ya once años.

"Dámaso para mí fue, desde el momento que lo vi, mi ángel de la guarda. Hizo más de lo que le correspondía por su trabajo, fue una persona que sin conocerme de nada se portó muy bien conmigo. Venía al hospital cada poco y luego siguió preocupándose por mí. Cuando nos veíamos podíamos estar dos horas hablando. Tenía un gran corazón", recuerda entristecido por la pérdida el accidentado, Iván García Fernández-Peña, vecino de Lugo de Llanera.

En marzo de 2012 sufrió un brutal impacto de moto en el que falleció su amigo, que conducía el vehículo, cuando se dirigían a clase en Noreña y fueron embestidos por un tractor. "Fue la primera cara que vi, me atendió con los primeros auxilios y como la ambulancia no llegaba llamó a una patrulla y me llevó él mismo al hospital", comenta el joven, de 28 años.

Pasó muchos días ingresado, primero en la UCI y después en planta, momento en el que empieza a recibir las visitas de Guillén. "Me contó que él pasaba de casualidad de patrulla y que los coches pasaban y nadie paraba, quedé vivo pero no se sabe qué hubiera pasado si él no estuviese allí, además de atenderme, porque yo no sentía las piernas. Me tranquilizaba porque yo estaba viendo a mi amigo muerto". Esa relación continuó con el paso de los años a través de llamadas, mensajes y encuentros. García es propietario de un negocio de neumáticos y Guillén solía pasar por allí para verle. "Además, me traía siempre el coche y me mandó a veinte mil guardias civiles a cambiar las ruedas", destaca.

Esta misma semana estuvieron hablando. Por eso para García es imposible de creer lo que ha ocurrido. También para sus padres, que veían en el agente a la persona que salvó la vida de su hijo. "Mi madre no paró de llorar", detalla. Y desde el sábado los recuerdos junto a él se amontonan en su cabeza. "Tenía mucho salero, no se metía con nadie y estaba siempre sonriente. De hecho mucha gente le conocía de parar en los controles y todo el mundo le recuerda así. Era un buen paisano, una persona de 10", afirma.

Además, rememora que cada vez que le daba las gracias y le decía que era su protector, su ángel de la guarda, Guillén se reía quitándole hierro al asunto y le respondía que ese era su trabajo. "Espero que con mis palabras sea recordado como se merece, como el héroe que es", concluye el joven. La acción del agente en 2012 da cuenta de su talla humana.

Ese carácter alegre, simpático y agradable lo destacan todos aquellos que le conocían. Como el ilusionista asturiano José Armas, amigo íntimo del fallecido. "Todo el mundo sabía quién era Dámaso, le caía bien a todo el mundo porque estaba siempre de buen humor, si alguno tenía un problema o un mal día él conseguía que lo olvidases", comenta. Se conocieron por amigos comunes y forjaron una estrecha amistad que le hizo comprobar la pasión de Guillén por su trabajo. "Le encantaba lo que hacía, nos mandaba siempre fotos de donde estaba. El mismo jueves pasado estuvo en el operativo para que el incendio no llegase a una gasolinera de Valdés, llegó horas después de que acabase su turno".

Asegura que le van a echar mucho de menos y todos los amigos están centrados en arropar a su mujer, que es enfermera de quirófanos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y a su hija de 13 años. "Cada vez que pienso en ellas, que ya nunca más lo van a ver por alguien que, no sé ni cómo llamarlo, acabó con su vida", señala el ilusionista, que este domingo acudió a la capilla ardiente.

El suceso causó hondo impacto en la Escuela de Ciclismo Santi Pérez de Grado, organizadora de la carrera en la que se produjo la muerte del agente. "Solo queremos apoyar a la familia en estos momentos porque gracias a él se salvaron vidas", dice Manuel Prieto, presidente de la entidad deportiva, quien detalla que los ciclistas, de entre 16 y 18 años, "se quedaron aturdidos, impactados". Por su parte, el homicida, que fue detenido tras una fuga de tres horas se encuentra detenido en Oviedo a la espera de pasar a disposición judicial este martes, entre las 10.00 y las 11.00 horas.

Dámaso Guillén cierra una hoja de servicios ejemplar. Los hechos acontecidos en Pravia y la historia de Iván García demuestran su compromiso con la Guardia Civil. Y aún más, revelan su implicación personal en las vidas de los demás. Una impronta vital que no olvidarán los que le conocieron.

La directora de la Guardia Civil impone al agente la medalla de la Orden del Mérito

La directora de la Guardia Civil nombrada hace apenas una semana por el gobierno de Pedro Sánchez, Mercedes González, recibió este domingo en el cuartel del Rubín el cuerpo de Dámaso Guillén, donde se instaló una capilla ardiente reservada a familiares, amigos y compañeros del cuerpo, y le impuso a título póstumo la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Este reconocimiento otorgado a los agentes fallecidos o gravemente heridos por poner en juego su vida en un acto de servicio fue la mayor muestra de los honores recibidos por un guardia civil elevado por sus actos a la categoría de héroe, al menos para unos compañeros que apenas pudieron contener las lágrimas al recibir las condolencias de la directora del cuerpo a su llegada a las dependencias carbayonas. Una amplia representación de la Policía Local recibió en torno a las cuatro y media de la tarde al vehículo funerario colocándose a ambos lados de la carretera para formar una especie de pasillo. "¡Saluden!" gritó un mando a la llegada del cortejo que rápidamente accedió a las dependencias de la Guardia Civil en Oviedo. A la capilla ardiente acudieron varias autoridades además de González. El director operativo adjunto de la dirección general de la Guardia Civil, Pablo Salas. La delegada del gobierno, Delia Losa, el coronel jefe de la zona de Asturias, Francisco Javier Puerta, y el General Jefe de la Agrupación de Tráfico, Fernando Mora. Hoy, a las 11.00 horas, en la Catedral de San Salvador de Oviedo se celebrará el funeral, en el que se espera mucha presencia de allegados y autoridades públicas. Después, será enterrado en su Bailén (Jaén) natal.