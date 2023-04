La ola de fuego fue mayor y más grave que la del "día que no amaneció"

La ola de incendios registrada desde el pasado miércoles hasta la jornada de ayer ha sido la mayor y la más grave de la historia de Asturias. Más aún que la registrada en 2017, cuando se vivió "el día que no amaneció", al volverse el cielo anaranjado y quedar oculto el sol por el intenso humo provocado por los fuegos. Y eso que entonces, al coincidir un sinfín de fuegos en Asturias, Galicia y Portugal, se registraron aún más fenómenos, como que el Atlántico arrastró cenizas hasta las costas del Reino Unido. Pero no, aunque todavía no hay siquiera una estimación de los daños de los últimos días, todo indica que serán mayores que entonces. En 2017 solo una persona fue juzgada y resultó absuelta. Los delitos quedaron impunes.

De momento solo hay una estimación "muy provisional", que podría variar tanto al laza como a la baja, de las hectáreas quemadas en el occidente de Asturias: unas 11.000, según el gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Óscar Rodríguez. Pero a esa cifra habría que añadir mucho más terreno, el calcinado en el centro y el oriente de la región, donde se registraron incendios de gran magnitud, como el que afectó a una sierra que comparten los concejos de Nava y Piloña o el que llegó a las puertas de Oviedo tras arrasar buena parte del monte Naranco. Los datos finales de 2017 señalan que quedaron arrasadas 12.825,78 hectáreas, la inmensa mayoría (11.935,02) en el Occidente, en 107 incendios, de los cuales 40 fueron simples conatos, que afectaron a 42 municipios. En esta última ola de fuegos llegó a haber hasta 135 incendios a la vez el viernes y las llamas se extendieron en el Occidente desde Degaña hasta la costa, llegando a cortar la autovía del Cantábrico durante 14 horas, además de varias carreteras nacionales y autonómicas, y la línea de ferrocarril Oviedo-Ferrol. En 2017 fue detenido el conductor de un quad, al que se acusó de provocar un incendio que quemó 557 hectáreas en Tineo y Allande por una chispa de su vehículo. Aunque en primera instancia fue condenado a 6 meses de cárcel y a pagar más de 66.000 euros, hace menos de un mes fue absuelto, al no quedar demostrada su culpabilidad. Siempre defendió que cuando pasó con su quad ya había fuego y en todo momento defendió que era "un chivo expiatorio". El Principado asegura que ahora hay un sospechoso de la última ola de incendios. No ha aportado más datos. Los otros macroincendios: de Boal a El Franco (2015) y El Valledor (2011) J. A. Ardura Con El Valledor empezó todo. El fuego devastó en poco más de una tarde de octubre de 2011 más de 2.000 mil hectáreas llevándose por delante hasta un Bien de Interés Cultural como la Torre del Valledor en el pueblo de San Martín. El de Allande fue el primer macroincendio registrado en Asturias. Cuatro años después y coincidiendo con la jornada de reflexión de las elecciones generales de diciembre de 2015, el fuego declarado en Serandinas, en el concejo de Boal, corrió por la tarde noche hasta la costa occidental asturiana, en El Franco para consternación de los vecinos del interior a la marina.