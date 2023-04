Aluvión de llamadas de turistas inquietos a los hoteleros de los sitios más afectados

La oleada de incendios de los últimos días puso a Asturias en el foco de atención y a nivel nacional –incluso internacional– todas las miradas se dirigieron al Paraíso Natural en llamas. Muchos temieron que el fuego, además de su implacable daño al territorio –tan solo en Valdés ardieron 17.000 hectáreas, la mitad del concejo–, fuera a estropear una Semana Santa que se prevé de récord para el sector turístico regional, muy necesitado de buenas cifras, ya que después de tres años de pandemia será ésta la primera campaña libre de restricciones.

"Mucha gente ha llamado preguntado, sobre todo durante el fin de semana, pero no cancelan", sostiene Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural "Fuentes del Narcea" y de la de Ecoturismo de España. En la mayoría de los concejos del Occidente asturiano, el más azotado por el fuego, los empresarios de turismo no han cesado de responder estos días llamadas, principalmente de gente de fuera de la región preocupada por cómo está la situación y en qué medida puede afectar a las vacaciones. "Hay que tener en cuenta que el visitante de fuera no distingue entre concejos, ellos piensan en Asturias y los incendios. Es normal que llamen. En cuanto se les explica, tranquilizan. No nos constan cancelaciones por el fuego", asegura Llano.

No obstante, sí que hubo alguna el fin de semana en el Suroccidente debido a los incendios pero de forma indirecta. El Principado optó por cerrar la Reserva Natural de Muniellos a las visitas por precaución durante el fin de semana. Así que los visitantes que tenían previsto desplazarse a la comarca para conocer el área natural –que reabrió este mismo lunes– descartaron hacerlo y anularon su estancia. Pero de cara a los próximos días no ha sucedido esto. Es más, los empresarios perciben cierto interés en acudir a la zona afectada en señal de solidaridad, como gesto de apoyo, explica Ana Llano, contenta de cómo se presenta la Semana Santa. "Hace dos semanas estaban bastante flojas las reservas, pero de repente han subido y estamos contentos".

Iván Rodríguez, presidente de Casocia (alquiler de corta estancia en Asturias), realiza la misma reflexión que Llano y explica que ha llamado "mucha gente" preocupada por la situación y cómo afecta, "pero sin anulaciones".

Por otro lado, la Fundación Oso pondrá este puente festivo una nueva campaña de informadores ambientales, que continuará durante todo el verano para asesorar a los visitantes que acuden a los principales espacios naturales asturianos. Son cuatro equipos en el Parque Natural de Somiedo, el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y los Valles del Oso, con especial atención a aquellos puntos con mayor afluencia de visitantes en cada momento.