Las consultas sobre salud mental por parte de los adolescentes aumentan sin parar. Niños y jóvenes se encuentran más perdidos que nunca en un entorno social del que son nativos y que, en teoría, está diseñado a su medida. El mundo de las redes atrapa a mentes en proceso de maduración que aún no están preparadas para todo lo que se encuentran en el camino. Así lo pusieron de relieve ayer los participantes en la mesa redonda organizada por el Club Prensa Asturiana para evaluar las necesidades en materia de salud mental en los jóvenes.

La demanda de los pacientes. El momento de calado humano llegó con el testimonio Lía Romero, de 19 años, quien relató el proceso de ingresos y diagnósticos que acumula a sus espaldas. "Empecé con autolesiones y trastornos depresivos. A los 18 me fui a Madrid a estudiar la carrera [ingeniería aeroespacial], y me diagnosticaron anorexia. No me sentía aceptada, regresé a Asturias y estuve ingresada en Jove. Me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad con cambios de humor, autolesiones, depresiones, relaciones irregulares con las personas...". Antigua alumna del Colegio Dominicas de Gijón y segunda mejor nota EBAU de su promoción, Lía Romero se abrió al público con valentía y fortaleza. La misma que ha plasmado en un libro-diario, titulado "Metanoia", en el que relata sus experiencias, que incluyen intentos de suicidio: "Tenemos que buscar una cooperación entre iguales que permita compartir experiencias similares y apoyarnos mutuamente para poder crecer y desarrollarnos juntos en las dificultades, con el apoyo de profesionales para poder avanzar", subrayó la joven, que actualmente estudia Filología.

Un padre orgulloso. "Lo que quiero decirle hoy a Lía es que me siento más orgulloso de ella que nunca", señaló Roberto Romero, su padre, cuyas palabras fueron aplaudidas por el público. Como tantos padres, siente la punzada de la culpabilidad por no haberse dado cuenta de que algo sucedía, y pensar que de algún modo "he defraudado a mi hija". "Cuando llega un diagnóstico de este tipo a la familia, te derrumbas porque ves que se pone en duda el futuro de las personas a las que más quieres", señaló Roberto Romero.

Cambio de paradigma. El acto estuvo moderado por el periodista Pablo Álvarez, responsable de información sanitaria de LA NUEVA ESPAÑA, quien destacó las largas listas de espera para recibir asistencia psiquiátrica y psicológica –en la sanidad pública y últimamente también en la privada–, así como la elevada demanda que obliga a duplicar las cinco camas actuales de la unidad de psiquiatría juvenil del HUCA. "Antes no querían ni vernos y ahora nos llaman de institutos y colegios para que prestemos apoyo a los profesores", aseveró Daniel Rodríguez, presidente de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (Afesa), que colaboró en la realización del encuentro.

Las pautas de los profesionales. "Los primeros síntomas que aparecen en los niños es la pérdida de interés, la tendencia a aislarse. Muchas veces la depresión en los jóvenes se oculta en forma de rabia y de ira. Es importante consultar a tiempo, porque es en esa primera fase donde podemos hacer mucho", señaló el psiquiatra y profesor universitario Manuel Bousoño García. "Ahora aparecen fenómenos nuevos como el bullyng en la red, la extorsión con imágenes sexuales, sitios web que promueven la anorexia y las autolesiones, el acceso generalizado a la pornografía... El joven no tiene tantas armas para resistir; su cerebro aún no está maduro", añadió el doctor Bousoño. Y apostilló: "Todos tenemos a mano un lexatín de efecto inmediato para un niño: darle un abrazo". Desde su experiencia de psicóloga clínica, Matilde Bousoño Serrano indicó que el cerebro del niño "no esta preparado para gestionar todo lo que se encuentra en las redes sociales". Y añadió: "El mayor temor de un niño es el de sentirse abandonado por sus padres". La psicóloga destacó la importancia de que "el amor incondicional de los padres esté presente, por encima de sus propias necesidades".