Canga, tras su viaje a la UE: "Aspiro a incluir a Asturias en un plan de innovación de 179 millones"

Diego Canga (Oviedo, 1964) es el candidato del PP a la presidencia del Principado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y especializado Asuntos Europeos por la Universidad Libre de Bruselas, ha trabajado 31 años en la administración de la UE, donde ocupó entre otros cargos el de administrador principal del servicio jurídico del Consejo Europeo, director responsable del ámbito agroalimentario, y jefe de gabinete del que fuera vicepresidente de la Comisión Europea y presidente del Parlamento Europeo, el actual ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani. En los últimos días viajó a Bruselas, donde fue recibido por la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola; el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas; cuatro comisarios europeos; los directores de Turismo, Defensa e Investigación y Desarrollo, y el Grupo Popular Europeo, del que ha sentido "un apoyo brutal". Sobre ese viaje reflexiona en estas líneas.

La visita. "En 48 horas he visto más gente en Bruselas que Barbón en cuatro años de mandato. He ido a buscar oportunidades para Asturias. Para tener éxito hay que venir, moverse y pelear por lo tuyo. Yo ofrezco cosas concretas, utilizar la UE para mejorar Asturias. No ando con palabrerías, como Barbón. La palabrería ya ha pasado de moda, vengo a ofrecer dinero y oportunidades de la UE para nuestra región. El error que critico con fuerza de Barbón es que tanto él como su consejero de Medio Rural han sido pasivos, esperando a que Madrid resuelva todos los problemas. Pero Madrid tiene que ocuparse del conjunto de España, y la Comisión, de 27 países. Si no lloras no mamas, hay que ir a Bruselas para que tus prioridades estén encima del la mesa; si no, pierdes el tren".

Corredor Atlántico. "La comisaria de Transportes, Adina Valean, es la que cofinancia el Corredor Atlántico. Y o lo cofinancia o no sirve para nada todo el torrente de declaraciones de Barbón en las últimas semanas. En este momento se está discutiendo en Bruselas la revisión de todos los corredores. Lo que no se incluya ahora tendrá que esperar a 2028 para, eventualmente, modificarlo. Ella, que es de Rumanía, se encarga de 27 países y más de 200 regiones; por tanto, o vienes aquí a defender tus intereses o es imposible que te tengan en consideración, porque eres muy pequeñito. Y en cuatro años de mandato Barbón no ha venido nunca".

Zalia. "No tenían ni idea de la Zalia en Bruselas. Encima me han dicho algo muy preocupante, que al estar la Zalia técnicamente quebrada, como dice la Sindicatura de Cuentas, es muy difícil que la Unión Europea ponga dinero, porque solo financia negocios rentables".

Autopista del mar. "La promovió en su época el presidente Areces y yo mismo ayudé a lanzarla. En Bruselas no saben nada de ella, pero sí nos han dicho que la revisión en curso permitirá que, si se retoma, no haya que limitarse a ir a Nantes. Se pueden conectar otros puntos de Europa. Cuando sea presidente relanzaré la autopista del mar".

Coches eléctricos. "Estamos intentando tener coches eléctricos, pero ¿quién paga los puntos de recarga? El Gobierno del Principado está desaparecido en este asunto y sin embargo la UE ofrece la posibilidad de cofinanciar algunos puntos de recarga. Pero, claro, o lo pides o te quedas sin financiación europea. Pregunté, y no sabían nada de lo que quiere hacer el Principado".

Puerto de Avilés. "Está en la red global, que tiene que estar lista en 2050. El Musel está en la red básica, que tiene que estar lista en 2030. Uno está en Tercera División y otro en Primera, y el Principado no ha hecho nada por subir de categoría al puerto de Avilés. Hay un instrumento de financiación para modernizar el puerto de Avilés, para adaptarlo a la digitalización, a la inteligencia artificial, a la descarbonización de la economía… Pero hay que presentar solicitudes, competir con otros países y ganar proyectos para que te los financie la UE. Afortunadamente, el PP ha hecho una enmienda que a lo mejor permite superar la desidia de Barbón y reforzar el puerto de Avilés antes de 2050. Como ese año está muy lejos, me comprometeré como presidente a sacar todo el dinero posible para modernizarlo".

"Horizonte Europa". "Hablé con la comisaria de Investigación, Mariya Gabriel, sobre por qué Asturias recibe mucho menos dinero del que debería del programa europeo de investigación y desarrollo ‘Horizonte Europa’, ya que es el 2% de España y solo está recibiendo el 1,3% del dinero. Hablamos sobre cómo incrementar la tasa de éxito para que Asturias consiga el dinero que le corresponde. Faltan varias decenas de millones de euros por la pasividad del Gobierno regional".

"Los valles de la innovación". "La comisaria nos habló de ‘Los valles de la innovación’. La CE está buscando 100 regiones innovadoras que puedan tener vínculos con otras más avanzadas para obtener financiación europea y progresar en investigación, desarrollo e innovación. Un gobierno serio tendría que haber salido ya a perseguir ese dinero, pero Barbón está más pendiente de Ana García Obregón que de la investigación en Asturias. Yo lo que haré es concurrir a una convocatoria, que saldrá a mediados de mayo con 170 millones para reforzar la investigación en regiones que llevan retraso como la nuestra. Estar aquí te permite saber cómo presentar solicitudes para optar a ese dinero".

Investigación. "Nuestros investigadores tienen que esperar casi un año para saber si el Principado les conceden o no una beca. La mayoría se va porque no puede esperar. La CE está creando un sistema para que los jóvenes investigadores, mientras esperan la financiación, tengan actividad".

El lobo. "Le hablé del problema del lobo al comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski. No es exclusivo de Asturias, pero depende de las autoridades nacionales, que en el caso de España son las que han creado el problema al meter a la especie en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). La legislación permite cazar lobos en ciertos casos, pero el Gobierno de Barbón, sumiso al de Madrid, no lo hace".

Productos asturianos. "Al comisario de Agricultura le llevé quesos; casadielles al presidente del Partido Popular Europeo (Manfred Weber); y a la presidenta del Parlamento Europeo le ofrecí bombones Mamá Marisa y Rey Silo Blanco, de Camilo de Blas. ¿Por qué hago esto? Porque quiero ser el embajador de nuestros productos. En particular quiero resaltar la repostería, que es uno de las grandes olvidadas de Asturias. Hablamos muy a menudo de nuestros quesos, la sidra, el vino, la ternera, el chosco, la faba… pero tenemos una repostería extraordinaria un poquito olvidada. Quería mostrar los productos gourmet buenísimos que tenemos".

Envejecimiento del campo. "Es necesario llevar gente joven al campo. En la PAC hay una parte del dinero para jóvenes agricultores y llamé la atención al comisario de que es un problema más gordo de lo que parece. Quizá habría que reservar más dinero de lo previsto".

Emigración. "Hay 120.000 asturianos que votan en el exterior. Yo soy uno de ellos, voy a votar en Bélgica. A los emigrantes les gusta que uno de los suyos sea candidato al Principado. Les he explicado el ‘Plan Retorna’ a Asturias que hicimos público hace más de dos meses y que ahora nos copia Barbón".

La conclusión. "Hemos perdido un tercer tren. Perdimos el AVE, que nos habían prometido para mayo; los cercanías, con el "Fevemocho"; y ahora el del Corredor Atlántico. Ojalá las enmiendas del Partido Popular Europeo permitan corregir un poco la pasividad de Barbón".