"El dinero para prevenir incendios acaba yendo a otros sitios", denuncian las empresas forestales

La inversión del Principado en sus montes, en obras de mantenimiento y limpieza y en definitiva de prevención de incendios, viene en significativa contracción desde 2013. En la triste etapa de los grandes incendios de oleada cíclica y recurrente, el desembolso anual lleva cuatro años sin alcanzar los cuatro millones de euros y apenas resiste la comparación con los recuentos de más de seis de 2013, o con los superiores a ocho y a once del final de la primera década del siglo. Los cuatro últimos ejercicios cerrados, con tres plenamente dentro de esta legislatura, apenas llegan a la mitad de la inversión de 2013 y en 2022 la cifra se desplomó hasta los 671.000 euros. Los datos y la denuncia son de la Asociación Empresarial de Selvicultura y Medio Ambiente de Asturias (Asymas). Han recopilado la inversión para la conservación en montes de utilidad pública, en los propios del Principado y los que la Administración gestiona mediante convenios con ayuntamientos y particulares, para llegar hasta la conclusión de que la cantidad es "ínfima" para la extensión del terreno que hay que mantener.

Gabino Parrondo, presidente de Asymas, explica el descenso de la curva de gasto hablando de prioridades inversoras, de que la cifra "ha ido a menos porque en realidad el sector forestal nunca pintó nada" y de cómo "el dinero se acaba yendo a otros sitios" acaso políticamente más vistosos. Le sorprende más si añade que "la prevención de incendios está subvencionada por la UE al 75 por ciento" y concluye que el monte y la zona rural asturiana merecerían "una inversión mucho más potente", pero pronto vuelve a tropezar con la decisión del que gasta y resuelve "poner el dinero en la extinción y no en la prevención".

Sus números cuentan las obras que sufraga el Principado para mantener los montes de gestión pública, excluyen subvenciones y transferencias a ayuntamientos y engloban obras mayores y menores. Parrondo pide a la estela de las cifras visibilidad para las empresas que "trabajamos en la sombra", para un sector en el que apenas quedan entre diez y quince compañías que se sienten "invisibles" aunque participen en toda la cadena de la gestión forestal, aunque repueblen y mantengan y apoyen como retenes y vigilantes cuando el monte se quema…

"Y ahora se paraliza la tramitación del plan forestal". Su sorpresa ante la medida que anunció el lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón, la comparten las empresas del sector representadas en la Mesa Forestal de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Detienen el trámite cuando el documento estaba casi terminado y a punto de salir a información pública para empezar a dar respuesta a una demanda recurrente de las empresas, que esperan información sobre la decisión y su fundamento. El documento es en realidad la primera actualización a fondo de una estrategia que partió en 2001 con sesenta años de vigencia y el propósito de actualizarse cada quince, por lo que está pendiente desde 2016. No es además, precisan, un texto específico de prevención de incendios, pero en su opinión ya debería estar aquí para dotar a todo el sector de un marco regulatorio adaptado a la realidad actual. "Lo importante es tener herramientas y trabajar sobre ellas", afirman fuentes de la Mesa Forestal de FADE. "No podemos estar siempre reflexionando" y este plan, que ya estaba "muy hablado y muy debatido en el Consejo Forestal", aporta ejes y medidas "que hay que desarrollar" para la lucha contra el abandono del monte, que es en realidad, apuntan las mismas fuentes, la de la apuesta decidida por la "gestión agrupada" de este territorio. Porque la necesidad de la colaboración no es sólo importante cuando se desatan las llamas, también para el manejo de un espacio en el que urge "evitar el abandono y aprovechar la demanda que genera la bioeconomía y las producciones forestales".

Cabe recordar que también la última evaluación publicada del plan es de 2016 y también apunta a una contracción de la inversión, atribuida en el propio texto del documento "a la situación económica actual".

Los empresarios y el resto de sectores representados en el Consejo Forestal de Asturias podrán intentar saber más sobre la renovación del plan en la reunión urgente del organismo que el Principado convocará para el jueves de la próxima semana. De momento, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial justificó ayer los cambios asegurando que la oleada incendiaria "nos va a llevar a plantear modificaciones en nuestra ley de montes. La planificación forestal va a tener que esperar al análisis de esta situación".