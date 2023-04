Excluyen a las familias con hijos en Educación Especial de la ayuda de refuerzo: "Es un agravio"

Son ayudas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, pero en Asturias se da una paradoja: los niños de centros de Educación Especial no pueden optar a ellas. La Administración deniega año tras año las solicitudes de refuerzo educativo de las familias, que, "hartas" de esta situación, "única en España", han comenzado a organizarse y a recoger firmas. Ya llevan más de cien rúbricas y no están dispuestas a parar. "Si nuestro hijo va a un colegio ordinario sí te dan la beca, pero si está matriculado en uno especial o en el modelo combinado, entonces no. O sea, a los alumnos con más necesidades los excluyen", se quejan. El Principado promete arreglar el problema en la próxima convocatoria.

Carmen García, de Pola de Lena, es una de las madres que abanderan esta lucha. "Es una reivindicación de años, pero hasta ahora los padres no nos habíamos unido y salido a la palestra", afirma. Su caso sirve como ejemplo de lo que sufren en sus carnes Marta Cuesta, Luján Llano, Armando Longo, Azucena Sanz, Lourdes González, Noelia Vega, José Miguel Vicente, Sheila Cabielles y tantos otros padres. El hijo de Carmen, Manuel (8 años), tiene un trastorno del espectro autista. Empezó en un colegio ordinario, pero en Primaria, debido a sus necesidades, cambió a un centro específico.

La sorpresa

Ahí llegó la "sorpresa": "Solicito una beca de apoyo educativo –para que su hijo reciba formación extra fuera del horario lectivo– que hasta entonces nos habían concedido y me dicen que no, que aquí no se concede". Comienza así una batalla administrativa. Alegaciones de aquí para allá, recursos de reposición... para acabar en el mismo punto.

Según las familias, la Consejería de Educación se escuda para denegar estas ayudas a los niños de centros públicos de Educación Especial o en combinado en que sus necesidades están suficientemente cubiertas por los colegios. Sin embargo, los afectados lo niegan. "Las clases son conjuntas, de varios niños y, si el profesor está atendiendo a uno, los otros tres desconectan. Nuestros hijos son así. Por eso, tenemos que buscar apoyo educativo fuera", asegura José Miguel Vicente, padre de una niña, Aelea (10 años), con dificultades en el lenguaje. Y ese apoyo extra es dinero. Mucho dinero. "Yo porque me lo puedo permitir, ¿pero cuántas familias no pueden?", apunta Vicente. Y más aún en un momento de inflación. Sin ir más lejos, Sheila Cabielles, madre de la pequeña Leire, con síndrome de Algelman, ha tenido que pasar de dos sesiones a una: "No me lo podía permitir".

La beca del Ministerio, en el caso de cumplir todos los requisitos personales, académicos y económicos que se exigen, son como máximo 913 euros de educación pedagógica y otros 913 de educación del lenguaje. "Para nosotros esta ayuda supone un refuerzo importante e incluso nos permitiría llevar a nuestros hijos a más terapias", dice Carmen García. Otra madre, Lourdes González, que vive en Mieres, insiste en que este apoyo educativo no lo solicitan por gusto, sino por necesidad: "Yo todo lo hago por ver a mi hijo reír". Su caso, además, es especialmente duro. Santos, que cumple 17 años este mes de abril, sufre trastorno del espectro autista y síndrome del maullido del gato con el agravante de que el grado de enfermedad es aún mayor. "Yo vengo de la Comunidad Valenciana y allí sí que nos concedían esta beca. ¿Por qué esto solo pasa en Asturias?", expone Lourdes González, que dice más. "Las familias estamos cansadas de darnos contra un muro. Se supone que la Administración es la que tiene que ayudarnos y cogernos de la mano, pero aquí eso no se hace". José Miguel Vicente apostilla: "Es que parece que solicitamos ese dinero para tirarlo, cuando tenemos que justificarlo todo y, lo que no gastamos, devolverlo".

Los padres de los alumnos de centros de Educación Especial están desesperados. No saben a qué puerta llamar. Aunque su reclamación creen que es justa, siempre chocan contra un "muro". La Consejería les niega la ayuda, el Ministerio les solicita un papel del inspector, en el Principado ese documento no lo dan... El último recurso sería denunciar por lo contencioso–administrativo, pero en Madrid. Un gasto que no se pueden permitir.

"Consuelo tiene dos hijos con necesidades educativas y uno de ellos va a un instituto y recibe esta beca, mientras que la otra, que va al centro especial de Castiello, no. Esto demuestra que nos excluyen por llevar a nuestros niños a un centro específico. Es un agravio en toda regla, no se puede permitir", denuncia nuevamente Carmen García. Con las bases en la mano, las familias insisten en que los primeros que pueden optar a las ayudas son los alumnos de centros especiales. "Aquí lo pone. Solo pedimos que entren a valorar como hacen con los niños de centros ordinarios, que no nos denieguen sin más", claman.

Lo que dice Educación

En respuesta a esta polémica, la Consejería Educación garantiza que el problema se resolverá en la próxima convocatoria de ayudas. Fuentes del departamento de Lydia Espina sostienen que la demanda de las familias es justa y, por eso, ya se ha tratado en la comisión de becas del pasado febrero. "Hemos dado nuestro compromiso expreso de arreglarlo al Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). En la próxima convocatoria se tratará por igual a todo el alumnado independientemente del centro del que proceda", manifiestan. La Consejería dice desconocer el motivo por el que se estaba dando esta situación y aclara que solo afecta a las ayudas de reeducación pedagógica y lingüística del Ministerio.